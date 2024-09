Damiano David debutta come solista: addio ai Måneskin?

Damiano David, frontman dei Måneskin, ha annunciato sui social il suo primo progetto da solista: è la fine della band?

Nelle ultime ore i fan dei Måneskin sono stati sorpresi da un annuncio del tutto inaspettato: Damiano David intraprenderà un progetto da solista. Dopo il tour come dj della bassista Victoria De Angelis, adesso anche il frontman della band è pronto a lanciarsi in una nuova esperienza che non prevede il coinvolgimento degli altri membri del gruppo.

Damiano David: l’annuncio del progetto da solista

L’annuncio del nuovo progetto da solista è stato fatto dallo stesso Damiano tramite i suoi canali social. Nelle scorse ore, infatti, il cantante ha cambiato sia la sua foto profilo che la sua bio su Instagram e adesso in entrambe si legge solo “Sept 27th“ ovvero “27 settembre“.

L’artista ha poi pubblicato un breve video piuttosto enigmatico in cui lo si vede salire sul sedile posteriore di un’auto. L’autista gli chiede: “Quindi, dove vuoi andare?” e lui risponde: “Ovunque“. La didascalia del post non fornisce alcun dettaglio ulteriore e Damiano non ha dato ulteriori spiegazioni lasciando sulle spine i fan.

Non è chiaro quindi se l’annuncio si riferisca ad un progetto musicale o se il cantante si sia cimentato in un ambito completamente nuovo. Per scoprirlo, non ci resta che aspettare con impazienza il 27 settembre.

È la fine dei Måneskin?

I fan dei Måneskin, dopo l’annuncio del nuovo progetto, si sono preoccupati per le sorti della band. In particolare, in molti hanno notato che Damiano ha eliminato dalla sua bio su Instagram qualsiasi riferimento al gruppo lasciando solo la scritta “Sept 27th”.

Per il momento il frontman del gruppo non ha rilasciato nessuna dichiarazione. In un intervista a “The Allison Hagendorf Show” di dicembre scorso aveva affermato: “Penso che nell’arte si debba sempre provare cose nuove, senza fermarsi mai nella propria comfort zone”.