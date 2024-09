MTV Awards ’24: Taylor Swift è la più premiata di sempre

Ieri, alla cerimonia degli MTV Video Music Awards ’24, Taylor Swift ha segnato un nuovo record: è l’artista più premiata di sempre.

Ieri notte nella splendida cornice dell’Ubs Arena di Long Island, proprio alle porte di New York, la 40ma edizione degli MTV Video Music Awards 2024 ha scritto una nuova pagina nella storia della musica. Taylor Swift è riuscita ad ottenere 7 premi stabilendo il nuovo record come artista più premiata nella storia degli Vma.

Inoltre, Taylor Swift ha segnato un altro traguardo senza precedenti nella storia degli MTV Video Music Awards diventando la prima artista ad essere premiata due volte nella categoria artista dell’anno.

Taylor Swift: un record storico

Taylor Swift è arrivata alla cerimonia con un’impressionante valigia piena di 12 candidature e ha lasciato il segno vincendo in 7 categorie decisive. Tra queste, si è aggiudicata i premi per il video dell’anno con “Fortnight“, in collaborazione con Post Malone, e quello per l’artista dell’anno.

Questi trionfi hanno permesso a Swift di raggiungere il totale di 30 Moonmen, superando così la precedente detentrice del record, Beyoncé, fermatasi a 26. Non solo ha conquistato il pubblico e la critica con i suoi ultimi lavori, ma ha anche fissato un nuovo standard di eccellenza e versatilità nell’industria musicale.

Un evento di stelle

La celebrazione non si è limitata alle sole vittorie di Taylor Swift. L’edizione di quest’anno degli MTV Video Music Awards è stata caratterizzata da una lista eccezionale di esibizioni live.

Artisti del calibro di LL Cool J, Eminem, che ha aperto lo show con la sua inconfondibile energia, Shawn Mendes, Katy Perry, Benson Boone, Anitta, Karol G, LL Cool J nuovamente, Camila Cabello e Halsey hanno preso d’assalto il palco, offrendo performance che rimarranno impresse nella memoria collettiva. Inoltre, Sabrina Carpenter si è distinta vincendo il premio per la migliore canzone dell’anno con il suo brano “Espresso”.