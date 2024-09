Brunori Sas ha annunciato un nuovo tour nel 205: ecco tutte le date

Brunori Sas ha annunciato un tour che nel 2025 lo porterà ad esibirsi nei più importanti palazzetti italiani: scopriamo le date dei concerti!

Brunori Sas, noto per le sue melodie che uniscono ironia e profondità, annuncia un tour nei più importanti palasport italiani per marzo 2025. Questo segna un momento atteso da lungo tempo dai fan, che dopo anni di assenza dalle scene live, potranno finalmente ritrovare la magia delle performance dal vivo del loro idolo. Il tour arriva in concomitanza con l’attesa per il nuovo album, promesso seguito del successo “Cip!“.

Brunori Sas: il ritorno sulle scene

Dopo un intervallo di tempo significativo dall’ultima volta che Brunori Sas ha calcato le scene con un tour dedicato, il cantautore fa ritorno con un annuncio che ha riempito di gioia il cuore dei suoi sostenitori.

Riconosciuto per il suo stile unico che sa toccare le corde dell’animo con semplicità e sincerità, Brunori Sas non è solo un musicista, ma un vero poeta della quotidianità. Le sue canzoni sono piccole finestre su storie di vita, spesso intrise di un’ironia sottile e di una profondità disarmante. La previsione di un nuovo album entro la fine dell’anno aggiunge ulteriore entusiasmo, promettendo nuove emozioni e riflessioni attraverso le sue note.

Brunori Sas

Le date del tour

Di seguito vi presentiamo tutte le date del tour 2025 di Brunori Sas:

14 MARZO – VIGEVANO (PV) – PALAELACHEM

16 MARZO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

19 MARZO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

22 MARZO – TORINO – INALPI ARENA

26 MARZO – NAPOLI – PALAPARTENOPE

28 MARZO – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

30 MARZO – MILANO – UNIPOL FORUM

Per i fan ansiosi di assicurarsi un posto a queste esibizioni memorabili, gli organizzatori hanno previsto la messa in vendita dei biglietti già dal giorno successivo all’annuncio ufficiale. La vendita online partirà dal 13 settembre, garantendo agli ascoltatori più affezionati di non perdere l’opportunità di partecipare a uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.