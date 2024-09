Scopri Ermal Meta live a Sesto San Giovanni il 14 settembre 2024: la scaletta di un viaggio emozionale tra le sue hit.

Nel cuore pulsante di Sesto San Giovanni, un evento di risonanza ha segnato il calendario per il prossimo anno: Ermal Meta, uno degli artisti più carismatici e amati del panorama musicale italiano, ha annunciato un concerto che si terrà il 14 settembre 2024. Questo appuntamento promette di essere un viaggio emozionale attraverso le note e le parole del cantautore, che con il suo stile unico ha saputo conquistare il cuore di molti. Per gli amanti della musica e per chi cerca un’esperienza live indimenticabile, la prestazione di Ermal Meta sarà senza dubbio un appuntamento da non perdere. Il concerto sfoglia le pagine del ricco repertorio di Ermal Meta, partendo da brani che hanno segnato l’inizio della sua carriera solista fino alle hit più recenti. “La strada la decido io”, simbolo di indipendenza e inizio, aprirà la serata, guidando il pubblico attraverso un viaggio emotivo che attraversa amore, introspezione e critica sociale.

Una scaletta ricca e variata

Il concerto prevede una scaletta eccezionalmente variegata che spazierà attraverso diverse fasi della carriera di Ermal Meta:

La strada la decido io

Dall’alba al tramonto

L’unico pericolo

Uno

Piccola anima

Non mi avete fatto niente

Certe cose

Io e te

Mediterraneo

Bionda

Le luci di Roma

Finchè vita non ci separi

Non abbiamo armi

Volevo dirti

A parte te

Ragazza paradiso

L’amour

Vietato morire

Stelle cadenti

Straordinario

Can’t help falling in love

L’amore che ci resta

Unintended

Hallelujah

Gravita con me

Un milione di cose da dirti

Ironica

Conclusione tra note e parole

Il concerto si concluderà con “Gravita con me” e “Un milione di cose da dirti”, che rispecchiano la capacità dell’artista di creare connessioni profonde con il suo pubblico, e “Ironica”, che con la sua energia darà un ultimo, indimenticabile suggello all’intera serata. La presenza di questi brani rappresenta la maturità artistica di Ermal Meta e il suo continuo desiderio di esplorare nuove dimensioni musicali e liriche.

Il concerto di Ermal Meta a Sesto San Giovanni non sarà solo un’esibizione musicale, ma un viaggio attraverso le emozioni, i ricordi e i sogni che ogni canzone sa evocare. Gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza dall’intenso valore emotivo, testimone del talento e della sensibilità di uno degli artisti più completi e appassionati del nostro tempo.