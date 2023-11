Questa volta è toccato a Rudy Zerbi entrare nel mirino di Morgan. Non è una novità che il cantante denigri le capacità altrui per esaltare se stesso.

Nelle scorse settimane Luca Jurman, vocal coach ex professore di Amici, aveva espresso qualche riflessione di disappunto riguardo l’utilizzo dell’autotune, soprattutto per quanto riguarda il talent condotto da Maria de Filippi. Tra i commenti nati sotto il post pubblicato da Jurman sul suo profilo Instagram non sono passati inosservati quelli di Morgan, attualmente giudice di X factor, e del cantante Mario Biondi.

Senza autotune è più facile superare i propri limiti

La riflessione di Jurman è scaturita in seguito ad un intervento di Lorella Cuccarini, la quale aveva cercato di ricordare che l’intonazione è l’elemento principale su cui si basa il canto. Per questo motivo riuscire a completare una prova senza l’intervento di correzione svolto da un computer dovrebbe essere naturale, un processo necessario per capire come poter lavorare e superare i propri limiti.

Jurman si è scagliato in modo particolare contro Zerbi: ”Sei una vergogna per la musica. Tutti lo sanno ma tutti tacciono per paura. Lorella Cuccarini ha tentato di ricordare che l’intonazione è la base su cui si forma il canto e fare una prova senza correzioni di computer su ciò che dovrebbe essere naturale, sarebbe servita a capire e lavorare sui limiti”.

Morgan rincara la dose affermando che “Zerbi non ha una visione della musica né antica né moderna, non ce l’ha e basta”. Dopo poche ore, anche il cantante Mario Biondi prende parte allo scambio, con un “Poveri piccoli spremuti e fregati per una vana gloria» in riferimento agli allievi, che secondo lui, sarebbero “spremuti” con lo scopo di ottenere un successo effimero.

Per il momento Zerbi non è intervenuto sulla questione ma anche questa volta sembra non esserci fine tra il diverbio che vede protagonisti Morgan e Zerbi. Staremo a vedere quale e di chi sarà il prossimo commento.

