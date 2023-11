La cantautrice starebbe prendendo in seria considerazione l’opportunità di tornare sul set.

Elodie, mentre può godersi gli ottimi risultati dell‘ultimo singolo e del suo clubtape Red Light in attesa delle otto tappe del tour nei palazzetti, pensa al futuro. Da qualche stagione, la cantante si è avvicinata al mondo della recitazione e l’intenzione sembra quella di tornare sul set.

La crescita di Elodie sembra inarrestabile. Di recente è stata nominata ambassador L’Oreal Paris per l’Italia vista la sua popolarità anche come icona di stile. Compare sporadicamente in tv travolgendo il pubblico, come ad esempio la sua partecipazione nella serata del secondo live di X-Factor, e nel frattempo è occupata ad organizzare l’Elodie Show 2023 che inizierà il 17 novembre. Per non farsi mancare nulla, ha dichiarato di stare cercando di ritagliare del tempo da dedicare alla recitazione cinematografica, che tanto ama.

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Elodie ha rivelato di aver preso in considerazione diverse proposte in seguito al suo esordio con Ti mangio il cuore, film drammatico di Pippo Mezzapesa in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2022. Molto apprezzata dal pubblico, aveva ricevuto un Ciak d’Oro e il premio Silvana Mangano in occasione del Bif&st 2023, con la promessa di un ritorno sul set qualora le fossero stati proposti personaggi a cui potersi dedicare con passione. Non ha potuto rilasciare molti dettagli, ma dalle sue parole pare che presto la potremmo rivedere sul grande schermo.

Lei stessa afferma, però, che un progetto cinematografico richiede un grande impegno in termini di studio. Probabilmente la vedremo nelle vesti di una donna che non le somiglia, come invece accadeva per Marilena, la moglie del boss della malavita nel film di Mezzapesa. Le occorreranno tempo e preparazione per togliere le vesti di Elodie ed entrare nei panni della donna. Il regista, in occasione del primo film, aveva pubblicamente elogiato l’umiltà e il senso del lavoro della cantante.

Ecco le tappe dell’Elodie show 2023-2024

17-18 novembre, Napoli (Teatro Palapartenope)

20–21 novembre, Milano (Mediolanum Forum)

25-26 novembre, Roma (Palazzo dello Sport)

5 dicembre, Firenze (Mandela Forum)

9 dicembre, Milano (Mediolanum Forum)

4 maggio, Verona (Arena)

