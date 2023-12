Il videoclip del nuovo brano di Mina, “Abban-dono”, realizzato dallo Iulm di Milano grazie all’intelligenza artificiale.

Un affascinante connubio tra la creatività umana e quella artificiale, che rappresenta tre diverse fasi della vita di Mina che sdoganano i confini temporali. Dopo oltre 40 anni di silenzio, la Tigre di Cremona torna con l’innovativo videoclip di “Abban-dono” – contenuto nel nuovo album Dilettevoli eccedenze 2 – realizzato con l’intelligenza artificiale.

Il videoclip di Mina con intelligenza artificiale

Non è bastato tornare con la sua voce: Mina ha voluto proclamare il suo ritorno in grande stile, sempre avanti coi tempi. Con l’annuncio del nuovo progetto Dilettevoli eccedenze 2, arriva anche uno dei singoli di cui è composto, intitolato “Abban-dono”. Ma nessuno avrebbe mai immaginato qualcosa di simile.

Il brano arriva accompagnato da un video realizzato dallo Iulm AI Lab, laboratorio di Intelligenza Artificiale dell’Ateneo di Milano. Il video intreccia la figura dell’artista che muta in pochi minuti, passando dal suo essere bambina, ragazza e poi donna adulta.

Un modo intrinseco in cui la tecnologia odierna mostra la capacità di abbattere quei confini temporali, riuscendo ad unire passato, presente e futuro.

“Abban-dono”: un brano nato 13 anni fa

Silenzio più totale per 13 lunghi anni, nel corso dei quali il testo è rimasto chiuso sotto chiave. Si intitola “Abban-dono” l’ultimo brano di Mina, che porta la firma di Daniele Magro con la collaborazione di Saturnino Celani, famoso bassista di Jovanotti.

A rompere il silenzio è stato proprio il co-autore del brano, Daniele Magro, che non ha potuto fare a meno di esplodere in tutta la sua gioia. “L’ho scritta a quattro mani con il one and only Saturnino, tra i primi a credere in me come cantautore e autore sin dai miei esordi e che ringrazio ancora una volta qui”, scrive su Instagram.

“Tanto, tantissimo altro vorrei dire su questa canzone scritta ben tredici anni fa ma per il momento direi che il mio cuore è già bello incasinato”, aggiunge Magro precisando: “Direi che intanto mi merito un premio per essere riuscito a mantenere un segreto per così tanto tempo“.

Di seguito, l’affascinante videoclip di “Abban-dono”:

