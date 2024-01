Il leader degli Afterhours smentisce la notizia secondo cui avrebbe voluto essere invitato sul palco dell’Ariston.

Negli scorsi giorni è iniziato a circolare un elenco, privo di qualsiasi ufficialità, in cui venivano riportati i nomi di coloro che, dopo aver avanzato la propria candidatura per la partecipazione al festival, sarebbero stati scartati. Tra questi compariva anche il nome di Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours, nonchè più volte giudice di X-Factor. Lui ha negato categoricamente di aver mai chiesto di partecipare.

Manuel Agnelli: la risposta su Instagram

La risposta del cantante milanese è stata affidata ad una storia Instagram in cui ha chiarito la sua posizione: “Finalmente un’occasione per dire SMENTISCO!. Circola da poco la notizia che una mia richiesta di partecipazione a questa edizione del Festival di Sanremo sarebbe stata rifiutata… Voglio, per amor di precisione e per alleviare un’orchite procuratami da una sempre più diffusa cialtronaggine mediatica, smentire la notizia. Specifico, visto che ghiotta l’occasione si presenta, che io non ho MAI chiesto di partecipare al Festival di Sanremo, né questa volta né in passato. MAI.“

Manuel Agnelli

Manuel Agnelli: non esclude una futura partecipazione

Sempre nelle storie Instagram Agnelli ha poi aggiunto: “In molte occasioni, ebbene sì, ho rifiutato. In altre ho accettato con entusiasmo! Divertendomi ogni volta moltissimo! Non questa volta. Specifico anche, sempre per la precisione, che prima di questa edizione, i La Crus, con i quali sono amico da anni, mi avevano contattato per fare un featuring con loro al festival, cosa alla quale io ho opposto da subito il mio chiaro e netto rifiuto per motivazioni che abbiamo ampiamente chiarito fra noi. La mia partecipazione non è mai stata in discussione quindi“.

Ha poi concluso così: “Questo non toglie che io possa sottoporre la mia “candidatura” in futuro, quando e se troverò un progetto interessante da proporre e, se accettato, provare a fare qualcosa di bello, significativo, vincendo magari, come con i Måneskin e soprattutto e al di là di tutto, divertirmi moltissimo come ogni volta che ho partecipato. Colgo l’occasione per mandare a tutti un sacco di baci con la lingua. Delicati però. Leggeri. Ciao!”

