Mahmood: un fan fa irruzione sul palco durante il concerto

Durante il concerto di Mahmood a Stoccarda un fan ha fatto irruzione sul palco: la reazione del cantante ha sorpreso tutti.

Mahmood ha da poco iniziato il suo nuovo tour che lo porterà in giro per diverse città europee. Ieri sera, durante il suo concerto a Stoccarda, in Germania, è accaduto qualcosa di inaspettato: un fan ha colto di sorpresa il cantante facendo irruzione sul palco durante lo show. Il momento è stato immortalato da un video diventato immediatamente virale online.

La reazione di Mahmood

Un episodio davvero singolare, quello che si è verificato a Stoccarda. Un fan di Mahmood ha infatti deciso di salire sul palco proprio mentre il cantante si stava esibendo sulle note della sua ormai famosissima “Tuta Gold”. A lasciare tutti di stucco, però è stata la reazione di Mahmood.

il ragazzo che fa irruzione sul palco per ballare tuta gold darà inizio ad un nuovo trend pic.twitter.com/eZVVTnqove — glo 🪐 (@ciaosonoicaro) April 19, 2024

La security del concerto, infatti, si è subito attivata per bloccare il ragazzo, ma Mahmood ha fatto loro cenno di lasciarlo stare. I due hanno poi ballato insieme, fianco a fianco, fino alla fine della canzone.

Il successo di “Tuta Gold”

Non sorprende che il fan abbia deciso di salire sul palco proprio mentre Mahmood cantava “Tuta Gold”. Il brano è infatti una hit il cui successo ha da tempo superato i confini italiani, attestandosi stabilmente, ormai da mesi, in cima a tantissime classifiche.

Mahmood

In una recente intervista, Mahmood ha rivelato di essere stato indeciso su quale brano portare a Sanremo: “In alternativa c’era una canzone, una ballad che non è nel disco. Però dopo “Brividi” non volevo andare con un’altra ballad, ma con qualcosa che non avevo fatto prima.“

“E comunque,” – conclude – “una volta che hai cantato una canzone su quel palco puoi cantarla su tutti i palchi. La reazione a Sanremo è stato il sold out in otto ore del Forum di Milano“.