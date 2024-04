Emma e Geolier insieme: arriva la proposta del rapper

Durante una gita di 48 ore a Napoli, Emma ha ricevuto un’interessante proposta di collaborazione da parte di Geolier.

Il servizio de Le Iene con Emma Marrone andato in onda il 16 aprile è stato registrato a Napoli. La cantante ha deciso di portare l’inviato Nicolò De Vitiis nel capoluogo campano perchè, spiega, “mi piace quando devo staccare con la testa. A Napoli comando io“.

Durante il suo breve soggiorno in Campania, Emma ha ricevuto una telefonata da Geolier, rapper napoletano arrivato secondo all’ultima edizione di Sanremo, che le ha fatto una proposta di collaborazione.

La proposta di Geolier

Il cantante di “I P’ Me Tu P’ Te” ha proposto ad Emma di realizzare insieme un pezzo da includere poi nel suo prossimo album. Lei, visibilmente emozionata, ha immediatamente accettato la proposta: “Ho pianto tantissimo. Non me l’aspettavo. È come se avessi iniziato ieri a fare questo mestiere. Queste proposte mi fanno emozionare“.

Geolier ed Emma, per ora, non hanno fornito ulteriori dettagli né sulla data di uscita né sul titolo del pezzo. Non ci resta che attendere che vengano svelati maggiori dettegli ed informazioni sul duetto che vedrà coinvolti i due artisti.

La gita di Emma a Napoli

Trovandosi a Napoli, Emma ne ha giustamente approfittato per fare un tour gastronomico e godersi delle vere e proprio prelibatezze locali. Per prima cosa la cantante ha fatto tappa nel ristorante “Da Dora“, dove ha ordinato il suo piatto preferito: pasta e fagioli alla pescatora.

Geolier al Festival di Sanremo 2024

Ovviamente non poteva mancare la pizza: Emma si è recata da Concettina ai tre Santi, noto locale del rione Sanità, dove si è improvvisata pizzaiola dimostrando peraltro di avere un certo talento. Per finire in bellezza, il giorno successivo la cantante si è goduta un pranzo da sogno a Marechiaro in compagnia di Nicolò De Vitiis .