Tutto è nato a causa di un equivoco legato al testo di “Tuta Gold”. La Mulino Bianco ha deciso di sorprendere Mahmood con un pacco speciale.

Moltissimi fan di Mahmood sono convinti che nel ritornello di “Tuta Gold” vengano pronunciate le parole “cileni ripieni di zucchero“. Sui social in tanti hanno iniziato a chiedersi se il cantante intendesse fare riferimento ad un particolare tipo di biscotti.

In realtà si tratta di un banale equivoco: il testo dice “gilet neri pieni di zucchero“, ma le parole non sono scandite bene. La Mulino Bianco ha comunque colto la palla al balzo per farsi pubblicità: ha sorpreso Mahmood con un pacco davvero speciale.

Il pacco che la Mulino Bianco ha inviato a Mahmood

Sui social da diverso tempo è iniziato a circolare un fotomontaggio con i biscotti “cantanti” da Mahmood: nella foto si vede un pacco di biscotti Mulino Bianco con su scritto “cileni” e sotto la classica immagine del dolcetto. La Mulino Bianco ha colto al volo l’occasione per fare una geniale mossa di marketing.

Mulino Bianco ha inviato una mega confezione di Cileni Ripieni di Zucchero a Mahmood 😭 pic.twitter.com/Ndte1nsJ8p — Trash Italiano (@trash_italiano) March 11, 2024

L’azienda ha infatti deciso di inviare ad Alessandro un regalo che lo ha lasciato senza parole. Dentro la scatola che gli hanno inviato, Mahmood ha trovato un pacco gigante di biscotti “Cileni” ripieni di zucchero , in un’elegante Gold Edition, prodotti in esclusiva per lui. In realtà i biscotti non esistono: si è trattato di un simpatico scherzo che riprende l’equivoco diventato virale sui social.

Tuta Gold: un successo inarrestabile

Il pacco di Mulino Bianco non è arrivato in un momento qualsiasi: l’azienda ha infatti deciso di fare questo regalo a Mahmood per festeggiare il doppio Disco di Platino ottenuto da “Tuta Gold”.

Il brano con cui il cantante ha partecipato a Sanremo 2024 continua a riscuotere un successo incredibile: è la prima tra le canzoni in gara a raggiungere questo traguardo.

Mahmood al Festival di Sanremo 2024

Riproduzione riservata © 2024 - NM