Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di diventare un cantante: il suo nuovo singolo si è attirato molte critiche.

Francesco Monte ha deciso di abbandonare i reality show per dedicarsi ad un progetto completamente nuovo: la carriera da cantante di trap. L’ex tronista di Uomini e Donne, che con il suo viso angelico ha fatto innamorare tante telespettatrici, ha infatti deciso di darsi un nome d’arte, Kinari, ed ha da poco pubblicato un singolo. Il brano però ha sollevato diverse polemiche.

Francesco Monte: il nuovo singolo

Kinari, così bisogna chiamarlo adesso, ha pubblicato il suo nuovo singolo solo due settimane fa. La nuova canzone dell’ex tronista che ha deciso di dedicarsi alla musica trap si intitola “Arianna“. Il brano, poco dopo la sua pubblicazione, si è attirato diverse critiche: secondo alcuni utenti Kinari assomiglierebbe troppo ad un altro cantante.

Le critiche alla nuova canzone di Kinari

Sotto al post Instagram in cui l’ex tronista ha condiviso una clip del video di “Arianna” sono piovuti commenti di questo tipo: “C’è un po’ di Irama in questo Francesco”. E ancora: “Ma è Irama!”. “Da Francesco Monte a Irama il passo è stato breve”. “La canzone è bella, ma a me sembra Irama”. “Solo a me in questo pezzo ricorda tanto Irama?!“.

Se chiudete gli occhi è Irama e invece no se li aprite è kinari in arte Francois Montesquieu pic.twitter.com/Htk5eGyAZ8 — creestina (@creeestina) March 10, 2024

Insomma, per molti Kinari starebbe cercando di imitare lo stile e la voce di Irama. Chi commenta probabilmente non ha molta fiducia nelle doti artistiche dell’ex tronista e pensa che stia cercando di raggiungere il successo emulando Irama, che infatti si è classificato quinto a Sanremo 2024.

La tonalità della voce non è l’unica cosa che i due artisti hanno in comune: ad esempio entrambi hanno partecipato ad un programma condotto dall’intramontabile Maria De Filippi. Francesco Monte a Uomini e Donne, Irama ad Amici.

