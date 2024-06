Lenny Kravitz rivela: “Sono casto da nove anni”

Lenny Kravitz ha rivelato di aver scelto la castità ormai da anni, dopo un passato di relazioni turbolente.

Lenny Kravitz, il celebre cantante americano conosciuto tanto per la sua musica quanto per il suo fascino intramontabile, ha compiuto da poco 60 anni. Famoso per aver rubato il cuore a donne del calibro di Nicole Kidman e Madonna, oggi Kravitz conduce una vita diversa, scegliendo di rimanere casto e single da circa 9 anni.

Questa rivelazione è stata fatta dallo stesso artista in una recente intervista al Guardian, dove ha aperto il suo cuore riguardo alle scelte personali seguite al suo divorzio dall’attrice Lisa Bonet, con cui ha avuto una figlia, Zoe.

La scelta della castità

Il viaggio spirituale intrapreso da Kravitz dopo la sua turbolenta vita amorosa sembra essere radicale. L’artista ha infatti dichiarato di aver optato per una vita senza storie effimere, aspirando a incontrare la sua vera anima gemella: “Ci sono voluti anni di disciplina per fare in modo che i miei desideri non avessero la meglio su di me“.

La scelta è frutto di una profonda riflessione sulla propria condotta e sui desideri, ispirata in parte dalla figura paterna. Sy Kravitz, il padre di Lenny, aveva tradito più volte sua moglie, l’attrice Roxie Roker, con avventure occasionali. Lenny ha espresso il desiderio di non seguire le orme del padre, cercando invece un cambiamento che lo portasse ad avere rapporti più significativi e duraturi.



Il passato amoroso di Kravitz

Prima di questa importante svolta nella sua vita personale, Lenny Kravitz ha avuto una serie di relazioni con figure molto note del mondo dello spettacolo. Dopo il suo divorzio nel 1993, l’artista è stato legato sentimentalmente a Kylie Minogue, Vanessa Paradis, Natalie Imbruglia e Nicole Kidman. Ma anche a celebrità come Marisa Tomei, Michelle Rodriguez, Kate Moss e Adriana Lima.

Inoltre, sono circolate voci di una sua relazione con Mariah Carey. Tale gossip è stato tuttavia smentito dalle recenti parole del cantante che appunto si è dichiarato decisamente single.