Elodie: show a sorpresa a Milano per il lancio di “Black Nirvana”

Domenica Elodie ha sorpreso i fan esibendosi senza preavviso per le strade di Milano per promuovere il suo nuovo singolo “Black Nirvana”.

Elodie ha da poco lanciato la sua hit estiva “Black Nirvana“. La cantante romana ha deciso di promuovere l’uscita del suo nuovo singolo in modo decisamente originale, esibendosi a sorpresa per le strade di Milano con un nude look che non è passato inosservato.

Elodie: l’esibizione a sorpresa

Ieri pomeriggio i cittadini di Milano sono stati sopresi da uno spettacolo decisamente inaspettato. Elodie, infatti, si è esibita sulle note del sono nuovo singolo accompagnata da un cast di ballerini che hanno reso la performance ancora più suggestiva.

Ad un certo punto l’artista romana è entrata nella fontana di Piazza San Babila schizzando con l’acqua i ballerini che erano con lei: l’intenzione di Elodie era quella di riprendere una scena del videoclip di “Black Nirvana“.

Il look della cantante non è passato inosservato: l’outfit richiamava lo stile naked del videoclip, anche se rivisitato in chiave sportiva per l’occasione. Elodie ha indossato uno dei famosi completi di Skims, il brand di Kim Kardashian, composto da un micro top color sabbia e pantaloni ciclisti super aderenti.

I concerti negli stadi nel 2025

Elodie ha rivelato che nel 2025, per la prima volta nella sua carriera, terrà due concerti negli stadi. La notizia era trapelata attraverso due cartelloni comparsi nelle strade di Milano: ora la cantante ha dato la conferma ufficiale tramite social.

La cantante ha annunciata che il primo concerto si terrà l’8 giugno 2025 allo stadio San Siro di Milano, mentre il secondo concerto si terrà il 12 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.