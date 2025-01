Laura Pausini avrà il doppio ruolo di conduttrice e candidata al Premio Lo Nuestro 2025: scopriamo tutti i dettagli.

Laura Pausini è una delle artista più amate non solo del panorama musicale italiano, ma anche di quello internazionale e in particolare in America Latina. Proprio in Sud America la cantante ha raggiunto una grandissima popolarità partecipando come giudice a The Voice, La Banda e perfino X Factor nella versione spagnola.

Proprio per questo motivo Laura è stata scelta come conduttrice del Premio Lo Nuestro 2025 per i cantanti e le canzoni latine. La manifestazione si terrà il prossimo 20 febbraio presso il Kaseya Center di Miami. La cantante non sarà solo presentatrice: ha anche ricevuto due nomitation nelle categorie “Artista Pop Femenina del Año” e “Canción del Año – Pop Balada”.

Premio Lo Nuestro 2025: un cast d’eccezione per un evento atteso

Il 20 febbraio Laura Pausini non sarà la sola presentatrice della manifestazione più attesa della musica latina. La cantante condividerà il palco con figure di spicco del mondo dello spettacolo latinoamericano: la cantante messicana Thalia e l’attrice e conduttrice Alejandra Espinoza.

Laura Pausini all’Eurovision 2022 (ph. Brunetti)

L’edizione del 2025 dei Premi Lo Nuestro si preannuncia come uno degli appuntamenti più importanti per il mondo della musica latina, unendo talenti di fama internazionale in una serata indimenticabile.

Un’artista di spicco al premio Lo Nuestro

Laura Pausini ha alle spalle una lunga serie di successi al Premio Lo Nuestro. Nel corso degli anni la cantante ha accumulato ben 16 nomination e 4 vittorie, tra cui spicca il Premio alla Carriera ricevuto nel 2015.

La sua prima vittoria come Nuova Artista Pop dell’Anno nel 1995 pose le basi per un percorso costellato di successi. Il suo ritorno come co-conduttrice nel 2025, dopo l’esperienza già fatta nel 2018, sottolinea il forte legame che la unisce a questo evento e al suo pubblico.