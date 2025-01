Sting, concerti cancellati per problemi di salute: come sta

Preoccupazione per i fan di Sting: il cantante ha posticipato i concerti di gennaio a causa di problemi di salute.

Nele ultime ore Sting ha comunicato ai fan la decisione di rinviare tutti i concerti in programma per gennaio. Il motivo sono problemi di salute non meglio specificati, che si sospetta che possano essere legati al disturbo bipolare che gli è stato diagnosticato in passato. Già nel 2019 l’artista era stato costretto a rinviare diverse tappe del suo tour.

Sting: l’annuncio sui social

L’annuncio della cancellazione dei concerti è stato fatto tramite i profili social ufficiali del cantante. “È con sincero rammarico che Sting deve cancellare la sua apparizione ai Bass Magazine Awards e posticipare i suoi concerti STING 3.0 a Phoenix, in Arizona (originariamente previsto il 24 gennaio) al 1 giugno e a Wheatland, in California (originariamente previsto il 26 gennaio) al 28 maggio, così come la sua esibizione al 20esimo anniversario della Cherrytree Music Company, ora in corso il 29 maggio” – si legge in un post sul profilo Instagram del cantautore.

Cosa fare con i biglietti acquistati per i concerti

Il post prosegue poi specificando che i biglietti acquistati per i concerti rinviati rimarranno validi per le nuove date. Il messaggio si conclude poi con un ringraziamento al suo pubblico per la pazienza e l’affetto dimostrato nei suoi confronti: “Sting si scusa sinceramente per qualsiasi inconveniente ed esprime la sua gratitudine ai fan per la loro comprensione”.

Sting

Nonostante l’incertezza sulla natura del problema di salute di Sting, i fan del cantautore hanno prontamente manifestato il loro supporto attraverso messaggi di pronta guarigione e solidarietà, dimostrando come la musica riesca a generare un legame profondo tra l’artista e il suo pubblico. La situazione ha altresì riacceso i timori per il benessere di Sting, soprattutto considerando il suo passato con problemi di salute che hanno costretto a rinvii o cancellazioni.