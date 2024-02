Lana Del Rey svela i dettagli del suo prossimo album, “Lasso”, che si presenta come un’esplorazione delle radici country.

Durante l’evento pre-Grammy di Billboard di mercoledì 31 gennaio, Lana Del Rey ha sganciato la bomba: è in arrivo un nuovo disco country. Per adesso non ha voluto rivelare tutto del nuovo progetto, ma possiamo ritenerci di essere a conoscenza del titolo e della data di uscita, che i fan non vedono l’ora che arrivi.

Lana Del Rey si lancia sul country

La notizia arriva poco dopo la pubblicazione a sorpresa sua versione di Take Me Home, Country Roads di John Denver. “Nel caso in cui non l’aveste già capito da chi vince i premi e da chi si esibisce, il business della musica sta prendendo una svolta country“, ha detto Lana Del Ray dal palco. Poi ha aggiunto: “We’re going country. Sta succedendo. Ecco perché Jack (Antonoff) mi ha seguito a Muscle Shoals, Nashville, Mississippi, negli ultimi quattro anni”.

Il nuovo disco si intitola “Lasso”, e segna un significativo cambio di rotta nella carriera dell’artista che si avventura nel genere country dopo anni di successi nel pop alternativo. L’album è il risultato di un viaggio di quattro anni attraverso le città chiave della musica country americana, tra cui Muscle Shoals, Nashville e il Mississippi, accompagnata da due iconici produttori.

Il nuovo album “Lasso”: quando uscirà?

Sebbene una data di uscita precisa non sia stata ancora annunciata, Lana Del Rey ha assicurato che “Lasso” verrà pubblicato entro settembre 2024. L’album vede la collaborazione di Jack Antonoff, frontman dei Bleachers e produttore di fiducia di Lana, e di Luke Laird, noto per il suo lavoro nel genere country.

Il titolo del disco evoca immagini del selvaggio West e della cultura cowboy, un simbolo potente che la cantante intende esplorare nel suo album. La scelta di questo titolo suggerisce una cattura emotiva, un tentativo di legare insieme le diverse sfumature della musica country con la sensibilità unica della cantante. Con “Lasso”, Del Rey si immerge completamente nelle radici della musica americana, portando con sé la sua inconfondibile voce e il suo stile narrativo.

