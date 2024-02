Il 2 maggio uscirà su Netflix “Sei nell’anima”, film tratto dalla storia di Gianna Nannini che racconta gli esordi della sua carriera.

Gianna Nannini è senza alcuna ombra di dubbio una delle voci più originali e riconoscibili del panorama musicale italiano. Il 2 maggio verrà reso disponibile su Netflix un film ispirato alla sua storia. La pellicola è tratta dal suo libro autobiografico “Cazzi miei“, uscito nel 2016 per Mondadori.

Gianna Nannini: il biopic su Netflix

Il film è stato prodotto da Indiana Production e diretto da Cinzia TH Torrini. Si tratta di un vero e proprio film e non di un docu-film: la cantante infatti sarà interpretata dall’attrice Letizia Toni. Fanno poi parte del cast del film anche Selene Caramazza, Maurizio Lombardi, e Stefano Rossi Giordani. Ci sarà anche Andrea Delogu nel ruolo di una giovane Mara Maionchi.

“Sei nell’anima”: di cosa parla il biopic su Gianna Nannini

In realtà, la pellicola non racconta tutta la storia di Gianna Nannini, ma si limita a narrare solo gli esordi della sua carriera, in particolare i suoi primi 30 anni di vita. “Sei nell’anima” parte quindi dal racconto delle radici di Gianna Nannini, spiegando poi come abbia iniziato a cantare e come sia riuscita a diventare ciò che è oggi. Il film si sofferma in particolare su ciò che è accaduto all’artista nel 1983, anno che ha segnato indelebilmente il suo percorso musicale e che Nannini ha sempre considerato come momento di svolta della sua vita. Su Instagram la cantante ha condiviso il trailer del film.

Gianna Nannini sarà a Sanremo con Rose Villain

La cantautrice rock sarà al Festival di Sanremo insieme a Rose Villain. Le due artiste si esibiranno insieme durante la serata delle cover ed eseguiranno un medley.

