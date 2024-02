A due mesi dall’annuncio dei Big in gara a Sanremo, rompe il silenzio uno degli esclusi: Al Bano sbotta e attacca Amadeus.

Tra i grandi esclusi da Sanremo 2024, c’è proprio il grande artista pugliese, Al Bano, che durante l’incontro con i fan ha voluto rivelare un dettaglio che macchia l’immagine di Amadeus. Secondo quanto dichiarato infatti, il direttore artistico avrebbe dovuto includere anche Carrisi tra i cantanti in gara della 74esima edizione della kermesse: “Erano questi i patti”.

Il retroscena rivelato da Al Bano

Al Bano ha svelato che, dopo la sua partecipazione come ospite d’onore al Festival di Sanremo 2023 insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri, era stato concordato che avrebbe partecipato alla competizione nel 2024. “Esibirsi come ospite è prestigioso, ma la competizione è un’altra cosa. I patti erano quelli. Il signor Amadeus non li ha rispettati“, ha dichiarato il cantante.

Tuttavia, sebbene abbia ancora una grande amarezza in bocca per la sua esclusione del Festival, l’artista pugliese ha dichiarato che seguirà il Festival e che non tiferà per nessuno, in quanto non conosce i brani in gara. “A Sanremo le canzoni sono il soggetto, gli artisti il complemento oggetto. I Maneskin hanno vinto per la canzone che hanno portato, ‘Zitti e buoni‘, così come altri”, ha detto.

Il brano proposto per Sanremo 2024

Prima di questa ultima rivelazione, Al Bano si era sfogato sulla bocciatura di Amadeus a Sanremo 2024, raccontando di aver proposto “Ci devi credere”, un brano scritto dall’artista insieme a Francesco Vaia, dedicato all‘ospedale Spallanzani.

“Avevo già scritto una canzone per il San Raffaele di Milano, un brano dal titolo ‘Angelo Raffaele’”, spiega Carrisi, precisando poi la volontà di creare un brano anche per lo Spallanzani, sempre in prima fila durante la lotta al Covid. Ma Amadeus sfortunatamente, non ha accettato i suoi brani: “Non sono sicurissimo che non li abbia ascoltati ma ne sono quasi certo”, lancia la frecciata il cantante pugliese.

Un ritorno di Al Bano al prossimo Festival?

Nonostante l’esclusione dalla 74esima edizione del Festival, Al Bano non ha perso la speranza di tornare sul palco dell’Ariston. D’altronde, per il cantante questo sarebbe stato l’ultimo Sanremo a cui avrebbe partecipato: “Avrei chiuso la mia carriera sanremese con venti presenze, sedici in gara e quattro da ospite. Purtroppo non sarà così”.

In un’intervista, ha rivelato: “Sono consapevole che nella vita non c’è solo Sanremo, ma siccome io ho la ‘sanremite’ acuta, ogni volta quando arriva il periodo pre-sanremo, comincio ad avere la febbre di Sanremo”.

