Lady Gaga si sposa: la rivelazione alle Olimpiadi

Lady Gaga ha presentato ufficialmente il fidanzato Michael Polansky alle Olimpiadi di Parigi: scopriamo tutte le indiscrezioni.

Lady Gaga ha scelto il palcoscenico delle Olimpiadi, nella romantica cornice di Parigi, per presentare al mondo il suo “fiancè”, ovvero il suo futuro sposo, Michael Polansky.

Durante le gare di nuoto a La Defense Arena di Nanterre, la popstar ha introdotto il suo grande amore al primo ministro francese Gabriel Attal. Il video pubblicato su TikTok dal ministro stesso è diventato subito virale. Scopriamo tutti i dettagli sulla nuova coppia!

Lady Gaga: la storia d’amore con Michael Polansky

Il rapporto tra Lady Gaga e Polansky non è una semplice parentesi romantica nel turbinio della vita da superstar. I due fanno fanno coppia fissa dal 2020 ed hanno condiviso esperienze che si sono intrecciate professionalmente e personalmente.

I due hanno ufficializzato la loro relazione durante il Super Bowl 2020 a Miami, dove sono stati visti mano nella mano all’uscita dell’Hard Rock Stadium. Inoltre, la cantante condivide spesso momenti intimi e romantici con il fidanzato sui social.

@quiencom ¡Tendremos boda! Lady Gaga sí está comprometida ♥️💍 La cantante llamó “mi prometido” a Michael Polansky durante una conversación que mantuvo con el primer ministro de Francia, Gabriel Attal. Te contamos los detalles en nuestras Stories IG 👆🏻 (Foto: Getty Images) #ladygaga #michaelpolansky ♬ sonido original – Quién

Per ora il matrimonio rimane solo una voce non confermata. Però, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che la coppia sia pronta a fare il grande passo.

Michael Polansky è un imprenditore tecnologico laureato in matematica e informatica a Harvard che può vantare una carriera davvero notevole. È infatti CEO del Parker Group di San Francisco ed ha conosciuto Lady Gaga in occasione di eventi organizzati per la fondazione del Parker Group a Los Angeles.

Un nuovo album in arrivo

Lady Gaga sta vivendo un periodo molto felice non solo sul piano personale, ma anche su quello professionale. Durante il soggiorno a Parigi la popstar ha anche presentato in anteprima il suo nuovo album facendo ascoltare brevi anteprime del nuovo disco ai suoi fan francesi.

“Sono profondamente toccata dall’affetto che questa settimana mi hanno dimostrato i miei fan francesi” – ha scritto su Instagram. Il nuovo album dovrebbe uscire entro la fine dell’anno.