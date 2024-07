Lutto nel mondo del rap. Clementino: “Una leggenda dell’hip hop”

È morto a soli 50 anni il rapper statunitense Chino XL, una leggenda nel mondo dell’hip hop. Sui social il ricordo di Clementino.

Nel mondo del rap, un genere musicale in cui l’originalità e la maestria nella scrittura sono valutate tanto quanto la capacità di esecuzione, poche figure riescono a lasciare un segno indelebile. Una di queste è stata senza dubbio Chino XL, alias Derek Keith Barbosa, deceduto a soli 50 anni. In Italia lo ha ricordato Clementino tramite un post sui social.

Morto Chino XL: le parole della famiglia

A comunicare la scomparsa di Chino XL è stata la sua famiglia tramite una nota su Instagram: “La famiglia di Derek Keith Barbosa, conosciuto professionalmente come Chino XL, è sconvolta nel comunicare la notizia della sua scomparsa“.

“Chino è morto la mattina di domenica 28 luglio 2024 a casa. Aveva 50 anni. Chino lascia le figlie Chynna, Bella, Lyric, Kiyana; il figliastro Shawn; i nipoti Emmy, Emery, Chris, Luis e Dyani; la madre Carole; e la sua ex compagna di lunga data Stephanie”.

Il ricordo delle figlie

Il post prosegue poi con parole scritte dalle figlie del rapper: “Nostro padre aveva molti titoli: Re delle battute, Supereroe portoricano, ma il più importante era Girl Dad. E ciò che ci ha dato di più in quel ruolo è stata la sua forza, la sua schiettezza e la sua capacità di essere super realistici. La cosa principale che sentiamo ora è che nostro padre è in pace, e quindi siamo in pace anche noi“.

La nota si chiude senza spiegare le cause della morte del cantante e con la richiesta di rispettare il dolore e la privacy della famiglia, che poi aggiunge: “i dettagli della commemorazione saranno disponibili a breve“.

In Italia il rapper statunitense è stato ricordato da Clementino, che nelle sue storie Instagram ha scritto: “RIP Chino XL, Hip Hop Legend MC“.