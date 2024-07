Arisa: foto hot sulla spiaggia con il nuovo fidanzato

Arisa e il nuovo fidanzato Walter Ricci sono stati paparazzati in spiaggia a Maratea: estate infuocata per la cantante.

Arisa è stata paparazzata sulle spiagge spiagge di Maratea mentre si gode una vacanza con il suo nuovo fidanzato, Walter Ricci, un musicista jazz napoletano. I due sembrano davvero affiatati: il settimanale Chi ha pubblicato delle foto mentre si scambiano effusioni e baci appasionati.

Arisa e Walter Ricci: un’estate infuocata

Arisa e Walter Ricci non nascondono al pubblico la loro passione. I due sono stati fotografati in atteggiamenti intimi sdraiati su un lettino in una spiaggia di Maratea. Lei, premurosa, gli spalma la crema sulla schiena e lui ricambia scattandole delle foto da diva.

Sembra che Arisa abbia finalmente trovato l’amore. La cantante ha deciso di celebrare personalmente la sua nuova relazione pubblicando lei stessa delle foto della vacanza sul suo profilo Instagram.

Ma cosa sappiamo di Walter Ricci? Anche lui lavora nel mondo dell’arte: è un talentuoso musicista jazz di 34 anni. Sembra proprio che questa nuova fiamma abbia cambiato le sorti della vita sentimentale di Arisa.

Solo un anno fa la cantante aveva pubblicato uno scherzoso appello sui social: “Quoto proposte di matrimonio da parte di soggetti sanissimi, massimo 45 anni, a cui piaccia molto l’organo sessuale femminile, in particolare il mio“.

Le precedenti relazioni di Arisa

Le passate relazioni di Arisa sono state molto complicate, tanto da aver fatto vacillare la fiducia della cantante nell’amore . La storia più recente è stata con Andrea Di Carlo, autore e manager televisivo, che si è conclusa bruscamente prima della proposta di matrimonio.

Erano poi corse delle voci secondo le quali la cantante avrebbe avuto una storia con Vito Coppola, ballerino di “Ballando con le stelle”, ma la relazione tra i due non è mai stata confermata ufficialmente.