Jennifer Lopez ha organizzato un tour per promuovere il nuovo disco “This is me…Now”. Le vendite dei biglietti però sono molto deludenti.

Sembra che i 10 anni di assenza dalla scena musicale si stiano facendo sentire per Jennifer Lopez. La popstar ha infatti organizzato un tour promozionale del suo nuovo album, “This is me…Now”, che però sta registrando risultati piuttosto deludenti: alcune date sono perfino state cancellate.

JLO: dopo 10 anni un nuovo album e un nuovo tour

Il nuovo album di Jennifer Lopez, “This is me…Now“, contiene 16 tracce inedite. Il tour promozionale del disco prevede 30 date in giro per gli Stati Uniti e il Canada ma, secondo la stampa statunitense, le vendite dei biglietti non stanno andando come ci si aspettava, anzi.

Infatti, a più di un mese di distanza da quando è iniziata la vendita, il numero di posti disponibili rimane di gran lunga superiore rispetto a quello dei posti già venduti. I produttori del tour, per correre ai ripari, hanno quindi deciso di cancellare 7 date: Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, New Orleans e Houston.

Ai fan che avevano già acquistato il biglietto per questi spettacoli non è stata fornita alcuna motivazione ufficiale. La piattaforma di vendita li ha solo informati che “purtroppo l’organizzatore ha dovuto cancellare il vostro evento. Non è richiesta alcuna azione per ottenere un rimborso“.

Jennifer Lopez

Il tour continua comunque ad essere di 30 date: in corso d’opera sono infatti stati aggiunti altri concerti a Miami, New York e Toronto.

Risultati deludenti anche per il nuovo album

Non è stato solo il nuovo tour della popstar statunitense ad aver registrato risultati deludenti. Infatti, anche il nuovo album di Jennifer Lopez ha ottenuto ascolti e vendite decisamente sotto la media. Lo scorso febbraio “This is me…Now” ha debuttato soltanto alla 38ª posizione della classifica Billboard 200: il peggior debutto della sua carriera.

Riproduzione riservata © 2024 - NM