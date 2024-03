Giovedì mattina, al Museo Correr, i Pooh hanno annunciato di avere in programma un doppio live a Venezia il 5 e 6 luglio 2024.

I prossimi 5 e 6 luglio i Pooh suoneranno a Venezia, proprio nella splendida cornice di Piazza San Marco. Per la storica band si tratta di un tuffo nel passato e nei ricordi: nel 1976 hanno festeggiato in laguna i primi 10 anni di carriera, senza però esibirsi dal vivo.

Le parole di Roby Facchinetti

“Le cose straordinarie hanno bisogno di tempo e arrivano al momento giusto. Oggi, per la nostra carriera e avventura, fare quest’anno questi due concerti a Venezia è perfetto, magari vent’anni fa non sarebbe stata la stessa cosa” – queste le parole con cui Roby Facchinetti ha comunicato il doppio live a Venezia. I Pooh hanno annunciato i concerti durante una conferenza stampa al Museo Correr di Venezia.

Poi Red Canzian ha aggiunto: “Il palco sarà caratterizzato da un ledwall trasparente al posto del tradizionale fondale nero, così quando sarà spento sarà possibile ammirare le bellezze della piazza. Io qui mi sento a casa, per cui immaginate la mia gioia di poter suonare finalmente a Venezia“.

Un viaggio partito da lontano

Dodi Battaglia, chitarrista e voce dei Pooh, ha raccontato come è nata l’idea di suonare a Venezia: “Il viaggio è iniziato l’anno scorso, quando abbiamo deciso di fare un concerto a San Siro, che sarebbe dovuto essere unico.” – ha spiegato.

I biglietti, 50mila in tutto, erano andati esauriti in un paio di giorni: “E allora ci hanno chiesto di continuare. Io personalmente sarei venuto a suonare a San Marco anche gratis.” Poi Battaglia conclude così: “Questi concerti affiancheranno la vittoria del Festival di Sanremo e la prima volta che siamo entrati in classifica tra i momenti indimenticabili della nostra carriera“.

