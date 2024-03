Esce oggi il nuovo album di Gianna Nannini “Sei nel l’anima”: la cantante si è raccontata in una lunga intervista.

Gianna Nannini torna con un nuovo album, intitolato volutamente “Sei nel l’anima“, ma non si ferma qui. La star del rock italiana ha infatti in cantiere anche un film, un libro e un tour. In una lunga intervista al Corriere della Sera ha parlato di sé e dei suoi progetti per il futuro.

Gianna Nannini pubblica un nuovo album

Nel titolo del suo nuovo disco lo spazio tra la preposizione e l’articolo non è un errore. La cantante ha spiegato la motivazione di questa singolare scelta al Corriere della Sera: “Un po’ per distinguerlo dalla mia canzone di qualche tempo fa, un po’ perché volevo mettere l’attenzione sull’anima“.

“Per me le canzoni nascono da parole chiave” – ha poi raccontato Gianna – “Sono partita dalla parola Anima, che è il nostro modo di dire Soul. Ogni paese ha il suo Soul e io ho cercato il mio. Questa ricerca è diventata una missione, che mi ha guidata nella composizione delle dodici tracce dell’album“.

Le rivelazione sulla vita personale di Gianna Nannini

Una frase del brano “1983“, contenuto all’interno di “Sei nel l’anima”, sta facendo molto discutere. Si tratta della parte in cui Gianna Nannini canta: “sono nata senza genere“. La rocker ha così commentato: “Lì intendo senza genere sessuale, non appartengo a una categoria“.

Poi ha proseguito: “Quando sei bambino non capisci le differenze – bianco-nero, uomo-donna – che la società amplifica per creare divari. Nell’adolescenza ho vissuto altre difficoltà, non mi sono mai identificata“.

Per Gianna Nannini il 1983 è stato un anno di svolta, tanto che lei ha più volte affermato di essere “nata” allora: “Ho perso me stessa. Ho sperimentato la vera follia, il non capire chi sei, il capire che se non esci da lì è finita… È stato difficile ma ci sono riuscita: la mia mente ha fatto tutto. Quindi sono nata nel 1983 e se qualcuno non ci crede peggio per lui“.

Gianna comunque assicura che non si riferisce a problemi legati alla tossicodipendenza: “So che si pensa a quello, ma no. Non so cosa sia accaduto quella volta nello studio di registrazione di Plank e lui ormai è morto e non lo può raccontare. Era un momento in cui stavo facendo il disco, ero nel cast di Sogno di una notte d’estate di Salvatores… Non dormivo la notte. È stato un tilt cerebrale“.

Gianna Nannini

Poi aggiunge: “Quando sei dentro non ti accorgi della pressione. Mi mandavano in tv, da Mike Bongiorno e da Pippo Baudo, ma se recuperate i video dell’epoca si vede che non c’ero tutta. Ero tornata, ma ero ancora piccola, appena nata. La ripresa piena è arrivata nel 1990 con ‘Scandalo‘”.

Riproduzione riservata © 2024 - NM