Il 30 marzo, a 11 anni dalla scomparsa di Franco Califano, verrà pubblicato “Serenata a Roma”: un brano inedito recuperato grazie all’IA.

La canzone “Serenata a Roma“ sarà pubblicata su vinile 45 giri e su tutte le piattaforme digitali da Azzurra Music il 30 marzo. Si tratta di un brano inedito, interamente cantato dal Califfo, il cui recupero è stato possibile grazie all’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

“Serenata a Roma”, il brano inedito recuperato dall’IA

“Non escludo il ritorno“, ha fatto scrivere Franco Califano sulla sua lapide: a quanto pare il maestro è stato profetico. La voce originale di Califano è infatti stata estrapolata da una vecchia audiocassetta di inizio anni ’80, custodita gelosamente da Frank Del Giudice ed è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali. Per ricostruire alcune parti del brano è stato necessario impiegare l’Intelligenza Artificiale.

L’IA, infatti, oltre ad aver restaurato perfettamente la voce del Califfo rimasta per 40 anni intrappolata nella audiocassetta, è anche riuscita a ricostruire le parti mancanti del brano. Leggendo lo spartito e seguendo le istruzioni dettate dall’esempio della voce e delle note esistenti, l’Intelligenza Artificiale ha ricostruito le frasi mancanti o le parole poco chiare.

Il processo di recupero di “Serenata a Roma”

La decisione di restaurare la canzone di Franco Califano è stata presa dopo i risultati ottenuti da Paul McCartney con “Now and Then” di John Lennon. Paul, su input di Yoko Ono, è infatti riuscito a ricavare la sorgente di voce di Lennon da una musicassetta che risale praticamente allo stesso periodo di quella di “Serenata a Roma”.

Franco Califano

La pubblicazione di questo brano inedito di Franco Califano anticipa di alcuni mesi l’uscita del volume 2 del progetto Sarò Franco, che contiene alcune canzoni inedite del maestro.

