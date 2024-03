Annalisa è volata a Parigi per lavorare insieme a Bob Sinclair: presto in arrivo la versione remixata della sua hit “Sinceramente”.

Il brano “Sinceramente” di Annalisa è diventato un vero e proprio tormentone. Adesso la cantante è volata a Parigi per andare a trovare Bob Sinclair e chiedergli di realizzare la versione remixata del suo pezzo. Su Instagram hanno postato il video del loro incontro.

L’incontro tra Annalisa e Bob Siclair

Nel video postato su Instagram, Sinclair mostra ad Annalisa il suo studio parigino e poi le chiede: “Perchè sei qui? Sono curioso“. Lei sta al gioco e risponde: “Conosci Sinceramente? Cosa ne pensi?“. Immediata la risposta del Dj, famoso per aver remixato moltissimi brani: “Numero uno in Italia“.

Bob Sinclair ha ragione: dopo aver ottenuto il terzo posto al Festival di Sanremo, la canzone di Annalisa “Sinceramente” ha scalato tutte le classifiche di Spotify, ottenendo un successo di vendite e di ascolti quasi ineguagliato dagli altri brani in gara.

Poi, nel video, arriva la proposta del Dj ad Annalisa: “Se vuoi, se ti piace, puoi fare un remix“. Annalisa ha subito accettato e lui le ha risposto: “Adoro la canzone, molta pressione per me ora. Ok un remix per la regina“. I due hanno quindi iniziato a lavorare insieme sulla versione remixata di “Sinceramente” che, speriamo, verrà passata in radio quest’estate.

Annalisa

“Sinceramente” è la canzone di Sanremo più passata in radio

A più di un mese dalla conclusione del Festival di Sanremo, il brano di Annalisa continua a riscuotere moltissimo successo. Infatti, secondo le classifiche aggiornate ad inizio marzo, “Sinceramente” è il brano sanremese più trasmesso in radio, riuscendo a superare anche due temibili rivali come “La Noia” di Angelina Mango, vincitrice della kermesse, e “Tuta Gold” di Mahmood.

Riproduzione riservata © 2024 - NM