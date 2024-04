Il Volo, la dolce notizia: Ignazio Boschetto si sposa

Ospite a Verissimo insieme agli altri membri del gruppo, Ignazio Boschetto ha rivelato di aver fatto la proposta di matrimonio a Michelle Bertolini.

Negli ultimi mesi erano circolate diverse voci di un possibile scioglimento del gruppo, invece Il Volo sembra più unito che mai. Tanto che, avendo deciso di fare la proposta di matrimonio a Michelle Bertolini, Ignazio Boschetto si è fatto accompagnare a scegliere l’anello proprio da Piero Barone. A raccontarlo sono stati i membri del gruppo durante l’ultima puntata di Verissimo.

L’annuncio di Ignazio Boschetto

Durante l’intervista a Verissimo, Ignazio Boschetto ha fatto un lieto annuncio: ha deciso di fare la proposta alla fidanzata Michelle Bertolini e lei ha detto di sì. “Mi sposo con Michelle ma non vi dico ancora quando” – rivela il cantante. Poi aggiunge: “Ho sempre ricercato la solitudine perché mi trovavo bene poi nella vita si cambia e ho voluto condividere la solitudine con una persona speciale“.

A prendere la parola è stato poi Pietro Barone, che ha raccontato: “Prima della proposta ufficiale l’ho accompagnato a prendere l’anello ed ero più ansioso io di lui“. Sembra quindi che il legame tra i due amici sia più stretto che mai.

Il Volo si scioglie? Arriva la smentita

Nei mesi scorsi era circolati diversi rumor secondo cui il gruppo sarebbe stato vicino allo scioglimento. Il Volo però aveva categoricamente smentito ed anzi, dopo pochissimo aveva anche pubblicato un nuovo album intitolato “Ad Astra”. Inoltre, per festeggiare i primi 15 anni di attività, il trio andrà presto in tour in Giappone.

Il Volo

Durante l’ospita a Verissimo i tre hanno ribadito che il loro legame è saldo e che non hanno alcuna intenzione di separarsi. Alla domanda “Il Volo si scioglie?“, hanno prontamente risposto: “No, rassegnatevi“. “Stando tutti i giorni insieme a volte ci dimentichiamo delle telecamere e questo dimostra che siamo sempre noi stessi” – ha spiegato Gianluca Ginoble facendo riferimento alla discussione avuta con Piero Barone durante un’intervista radiofonica.