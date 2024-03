Fedez ha annunciato che, a causa della controversia legale con Luis Sal, Muschio Selvaggio non andrà più in onda.

Nelle sue storie Instagram, Fedez ha annunciato che non verranno più registrate puntate del suo podcast “Muschio Selvaggio”. Il rapper si è visto costretto a chiudere questo progetto a causa della controversia legale che lo vede opposto al suo ex socio Luis Sal.

Fedez annuncia la fine di “Muschio Selvaggio”

Le puntate registrate fino ad ora rischiano quindi di essere gli ultimi episodi dell’apprezzatissimo podcast di Fedez. “Per ora il podcast si interrompe qui. Scelta molto sofferta da parte mia e di Marra perchè eravamo molto contenti della direzione che aveva preso il progetto.” – queste le parole con cui il rapper ha annunciato ai fan la fine di “Muschio Selvaggio“.

Nell’intro della puntata pubblicata oggi Fedez ha spiegato che la situazione, da un punto di vista lavorativo, era diventata insostenibile per tutti. A dare la cattiva notizia, a fianco a Federico, c’era anche Mr. Marra, nuovo co-conduttore del podcast dopo l’allontanamento di Luis Sal.

“Attenderemo le decisioni dell’altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta“- ha dichiarato Davide Marra.

La rivelazione di Fedez

Fedez ha poi rivelato quanto sia disastrosa la situazione: “I soldi stanno letteralmente finendo. Una parte dell’unica entrata che abbiamo per sostenere questo progetto, ovvero le visualizzazioni, non va neanche al progetto stesso.”.

“Da 10 mesi lavoriamo a questo podcast senza poter costruire quello che abbiamo in mente di fare“. – ha proseguito – “La situazione è parecchio complessa e viste le ultime vicissitudini non reputiamo più andare avanti perché non avrebbe senso continuare così.“

Fedez

Poi Fedez conclude con una rivelazione: “Io sono deciso a proseguire con il podcast” – afferma – “anche al costo di comprare la parte di podcast che non è mia, anche a più di quello che è il valore attuale“. Non ci resta che aspettare e vedere come si svilupperà la situazione.

