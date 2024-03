Il concerto di Annalisa a Roma è andato sold out. Enrico Lotito le ha scritto per chiederle i biglietti ed è stato insultato sui social.

Annalisa sta vivendo un momento di assoluto splendore: i biglietti del suo prossimo tour stanno finendo alla velocità della luce e la data prevista a Roma è già sold out. Il figlio del Presidente della Lazio, Enrico Lotito, le ha scritto per chiederle se riesce comunque a rimediargli un biglietto. Sui social la richiesta ha ricevuto commenti piuttosto arrabiati.

Il commento di Enrico Lotito

Annalisa è da poco volata a Los Angeles dove ha ricevuto il premio “Global Force” al Billboard Women in Music. Si tratta di un evento annuale dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale. Sotto ad uno dei post dedicati al premio, Enrico Lotito ha scritto un commento che ha ricevuto diverse critiche.

“Sono Enrico Lotito, il figlio del presidente della Lazio.” – si legge tra i commenti del post di Annalisa – “Senti, io vorrei venire al tuo concerto di domenica 21 aprile al Palazzetto dello Sport a Roma ma non trovo i biglietti perché è tutto sold out… Come posso fare?“

La reazione dei fan

Annalisa, come era prevedibile, non si è lasciata smuovere dal cognome importante ed ha deciso di non rispondere al commento. I fan della cantante, al contrario, hanno risposto in massa definendo Enrico Lotito un figlio di papà.

Sotto al post sono infatti comparsi numerosi commenti che prendono in giro la richiesta avanzata dal figlio di Lotito. Alcuni utenti hanno sottolineato con ironia che non avrebbe senso dare precedenza ad una persona solo perchè figlia di un personaggio famoso.

Annalisa Scarrone

Una follower infatti scrive: “Ciao Annalisa, sono Alessia, figlia di Ines che sta in una struttura per anziani. Vorrei venire al tuo concerto ma non trovo i biglietti per Roma. Ma sono sold out. Come posso fare? Sono bravissima a cucire e dipingere qualsiasi cosa. Anche a cucinare me la cavo bene. Ti adoro.”

Enrico Lotito forse non si aspettava tutte queste reazioni negative: dopo poche ore, infatti, ha cancellato il commento senza replicare alle prese in giro.

Riproduzione riservata © 2024 - NM