Il Codacons ha pubblicato un comunicato in cui si scusa con Fedez per averlo accusato di evasione fiscale: poi la nota è stata rimossa.

Prima il Codacons ha chiesto scusa a Fedez, accusato ingiustamente di evasione fiscale, tramite una lettera poi pubblicata sul sito web dell’associazione. Poi però il comunicato rivolto al rapper è stato improvvisamente rimosso: vediamo cosa è successo.

Il Codacons chiede scusa a Fedez

I legali di Fedez hanno fatto sapere di aver ricevuto una lettera di scuse da parte del Codacons. Nella nota si spiega che “non era intenzione del Codacons accusare Fedez né di evasione fiscale né di altre condotte non lecite“.

Fedez anteprima

Il Codacons aveva anche pubblicato il testo integrale della lettera di scuse rivota al rapper sul suo sito web. Adesso il comunicato è stato cancellato e sono stati proprio i legali delle società di Fedez ad intimarne la rimozione.

La lettera del Codacons a Fedez

Questo il contenuto della lettera: “Posto dunque che da parte nostra, si ribadisce, non vi era alcun intento accusatorio – scrive il Codacons – “Se il sig. Lucia ha avuto tale impressione noi ci scusiamo e sicuramente toglieremo questo comunicato dal sito web.“

“Inoltre valuteremo, dopo avere ricevuto il parere che stiamo chiedendo oggi stesso all’Agcm e all’Agenzia delle Entrate, per maggiore trasparenza e chiarezza dei nostri scopi sociali, se pubblicare integralmente l’esposto.” – prosegue il Codacons.

Fedez

“Quindi ci scusiamo per l‘equivoco e per gli eventuali toni utilizzati”. Poi si legge ancora: “Finalmente il rapper sembra capire che l’esposto alle Fiamme gialle era un atto doveroso per il Codacons. Considerata la sua ‘coda di paglia’, con la nostra lettera abbiamo anche informato Fedez che noi non siamo soliti offendere nessuno, ma andremo a fondo per accertare che uso fa di tutte quelle società.” – conclude l’associazione dei consumatori.

Riproduzione riservata © 2024 - NM