Miley Cyrus è tornata con un nuovo singolo, “Doctor (Work It Out)”, ed è stata accusata di aver plagiato i Maneskin.

A poco più di un anno dal suo ultimo successo internazionale “Flowers”, Miley Cyrus è tornata con un nuovo singolo intitolato “Doctor (Work It Out)” in collaborazione con Pharrell Williams. Immediatamente sono scoppiate le polemiche: secondo alcuni la sua ultima hit ricorda molto una canzone dei Maneskin, “I wanna be your slave“.

Miley Cyrus e le accuse di plagio

In realtà le accuse di plagio si sono immediatamente sgonfiate. “Doctor (Work It Out)” è infatti stata registrata da Miley per Bangerz nel lontano 2012, ben prima che i Maneskin incidessero il loro pezzo. La canzone è poi rimasta inedita per molto tempo.

Solo di recente Miley e Pharrell hanno deciso di rispolverare il pezzo. I due hanno deciso di pubblicarlo ufficialmente come singolo, registrandolo una seconda volta e caricandolo su tutte le piattaforme. “Doctor” è stato fatto ascoltare in anteprima a gennaio alla Paris Fashion Week.

La collaborazione tra Miley Cyrues e Pharrell Williams

“Doctor (Work It Out)” dovrebbe fare parte di un album, più volte annunciato da Williams, in cui lui intende raccogliere materiale inedito a cui ha lavorato negli ultimi anni insieme ad amici e colleghi musicisti.

Miley Cyrus

Per quanto riguarda Miley Cyrus, “Doctor (Work it out)” è il suo primo singolo del 2024. Questo pezzo arriva dopo il successo di “Flowers”, che lo scorso anno aveva registrato numeri da record, spopolando in tutte le classifiche.

Con “Flowers” Miley è uscita (decisamente alla grande) da una crisi artistica che stava attraversando da diverso tempo. Ifpi, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo, ha dichiarato che la hit di Miley Cyrus è stata il singolo più venduto del 2023. Con la su canzone la popstar statunitense ha raggiunto il primo posto in contemporanea in 29 mercati di tutto il mondo.

Riproduzione riservata © 2024 - NM