I The Kolors hanno annunciato le date del loro primo tour europeo: il gruppo andrà in giro per i principali festival e palazzetti d’Europa.

Ad annunciare il tour sono stati gli stessi componenti della band durante la loro esibizione al Mediolanum Forum di Assago. Il “The Kolors European Tour” porterà Stash, Alex e Dario in Paesi come Svizzera, Polonia, Germania, Lituania, Slovenia, e Belgio.

I The Kolors al Mediolanum Forum

L’ annuncio è arrivato dopo che il gruppo ha registrato il tutto esaurito per il loro concerto milanese al Mediolanum Forum di Assago. Stash, frontman del gruppo, su Instagram scrive: “Eccoci… il giorno dopo il nostro primo Forum sold-out… Non riesco ancora metabolizzare quello che è successo ieri sera.“



Poi prosegue: “Di una sola cosa sono certo: il concerto di ieri è l’emblema del nostro nuovo inizio! Come annunciavo sul palco, nei prossimi mesi inizierà il nostro primo ”European Tour”… solo a leggere questo titolo mi vengono i brividi!“.

Quello al Mediolanum Forum è stato un concerto fondamentale per la band: i The Kolors hanno infatti reso questo evento una vera e propria festa con lo scopo di celebrare insieme ai fan la loro carriera musicale, partendo dalle origini per arrivare al presente. Sul palco non sono mancati diversi ospiti come Geolier, Irama e perfino Umberto Tozzi.

Stash dei The Kolors

Le date del tour europeo

Sempre nel post Instagram, Stash ha poi rivelato quali saranno le date del tour europeo dei The Kolors:

28 MAGGIO 2024 SILK FACTORY STUDIO, TBLISI (GEORGIA)

26 GIUGNO 2024 CAVEA PARCO DELLA MUSICA, ROMA

11 LUGLIO 2024 MSF MOON & STARS FESTIVAL, LOCARNO (SVIZZERA)

20 LUGLIO 2024 SUMMER FESTIVAL, MIRANO (VE)

27 LUGLIO 2024 GRANATOS LIVE FESTIVAL (LITUANIA)

10 AGOSTO 2024 PARCO GONDAR, GALLIPOLI

15 AGOSTO 2024 PORTOROSE (SLOVENIA)

17 AGOSTO 2024 ARENA DELLA REGINA, CATTOLICA

28 SETTEMBRE 2024 PGE NARODOWAY STADIUM, VARSAVIA (POLONIA)

28 NOVEMBRE ZAUBERPARK, ZURIGO (SVIZZERA)

30 NOVEMBRE 2024 THEATRE ROYAL, MONS (BELGIO)

2 DICEMBRE 2024 STUDIO FOCE, LUGANO (SVIZZERA)

18 GENNAIO 2025 BIERHÙBELI, BERNA (SVIZZERA)

7 MARZO 2025 ASTRA VENUE BERLINO (GERMANIA)

8 MARZO 2025 MUFFATHALLE, MONACO DI BAVIERA (GERMANIA

11 MARZO 2025 SIMMCITY, VIENNA (AUSTRIA)

