L’ultimo tour mondiale di Laura Pausini sta riscuotendo un successo pazzesco: più di 450mila spettatori e tantissime date sold out.

Laura Pausini è in giro per il mondo dall’ottobre scorso, quando ha preso il via il suo decimo tour mondiale. Il 6 aprile ha concluso le tappe americane registrando un meritatissimo sold out al The Theater At Madison Square Garden di New York: Laura è inarrestabile e sembra sempre più amata dal pubblico internazionale.

Numeri da record per Laura Pausini

Il tour di Laura è iniziato nei palazzetti italiani, ma il successo della cantante va ben oltre i confini del nostro Paese: da qualche mese la cantante sta portando la sua musica in moltissime città dell’America e del Sudamerica.

L’amore del pubblico per Laura Pausini sembra essere costantemente in crescita. Infatti dall’inizio del tour fino ad oggi sono stati più di 450mila i fan che hanno assistito ai suoi concerti.

I record di Laura Pausini

Il nuovo tour mondiale di Laura, insomma, sta andando alla grande. La cantante ha registrato un incremento del 25% dei paganti con ben 57 date che sono andate sold out in pochissimo tempo.

Laura Pausini all’Eurovision 2022 (ph. Brunetti)

Ma il fatto che Laura Pausini sia una delle artiste italiane più amate dal pubblico internazionale è certificato anche da altri dati. E’ lei infatti la donna italiana più ascoltata su Spotify ed è anche l’unica donna ad aver mai registrato un sold out a San Siro portando nello stadio 70mila spettatori.

Il concerto a New York del 6 aprile è stato l’ultimo di questa stagione e adesso ci auguriamo che Laura si prenda un lungo e meritato periodo di riposo. La cantante tornerà infatti ad esibirsi il prossimo inverno partendo per un nuovo tour che per ora prevede date solo in Italia e nel resto d’Europa.

