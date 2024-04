Mel B, nota come Scary Spice, ha pubblicato una foto che ha acceso le speranze dei fan: presto potrebbe esserci una reunion delle Spice Girls.

Le Spice Girls potrebbero essere pronte a tornare in scena, a 30 anni di distanza da quando il gruppo è stato fondato. È ormai diverso tempo che si parla di una possibile nuova reunion dell’iconica girl band britannica: adesso Mel B, in arte Scary Spice, ha ulteriormente acceso le speranze dei fan con un indizio pubblicato sui social.

La foto delle Spice Girls pubblicata da Mel B

Su Instagram, Mel B ha pubblicato una foto che lascia davvero pochi dubbi sul fatto che le Spice Girls si stiano preparando ad una nuova reunion. Nel post infatti Scary Spice ha condiviso un’immagine dell’ultimo tour della band scrivendo: “Wembley?? Non dirò altro”.

Neanche a dirlo, il post è immediatamente diventato virale: in meno di 48 ore ha collezionato 70mila like e migliaia di commenti. Incontenibile l’entusiasmo dei fan, che sotto alla foto hanno espresso gioia ed impazienza per la reunion.

Fra tutti, non è passato inosservato il commento della top model Cara Delevigne: “Per favore! Ti prego! Farò letteralmente qualsiasi cosa!”. Le Spice Girls non hanno ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale in cui annunciano il nuovo tour.

Le parole di Mel B su una possibile reunion

A gennaio, durante un’intervista per il magazine Glamour, Mel B ha dichiarato: “Stiamo lavorando a un grande progetto, che sarà annunciato molto presto, a metà del prossimo anno. Non posso dire molto al riguardo, ma siamo tutte e cinque, il che è davvero eccitante.”

Melanie Brown, Mel B

E’ sempre Scary Spice, quindi, a tenere accese la curiosità e le speranze dei fan. Forse per le Spice Girls è davvero arrivato il momento di tornare sul palco tutte insieme?

