Matteo Paolillo ha pubblicato l’EP “Edo – Ultimo atto”, come sempre legato al personaggio da lui interpretato nella serie Rai Mare Fuori.

L’uscita di questo nuovo Ep è stata anticipata lo scorso 15 marzo dalla pubblicazione di “Nun è cos” feat LDA. Con questo nuovo pezzo Matteo Paolillo si lascia alle spalle Edoardo, il suo personaggio dell’acclamata serie Rai Mare Fuori, di cui è stata da poco pubblicata la quarta stagione.

Matteo Paolillo pubblica “Edo – Ultimo atto”

Tramite un comunicato stampa, Matteo Paolillo ha fatto sapere che “Edo – Ultimo atto” sarà l’ultimo Ep con cui darà voce ad Edoardo. “Con Mare Fuori 4 si chiude un cerchio e volevo fare un ultimo saluto al personaggio di Edo, raccogliendo in un Ep tutto il suo mondo.” – spiega il cantante e attore.

“Si può considerare un sequel dell’Ep Edo fatto nel 2021. Anche qui ho messo dentro le influenze del mio percorso a Napoli e non, raccontando le storie del mio personaggio intrecciate alle storie della mia vita“. – conclude poi.

Il successo di Matteo Paolillo come cantante

Nella sesta traccia dell album, intitolata “Terra mij“, Paolillo ha collaborato insieme ad un altro attore della serie Marie Fuori. Si tratta di Raiz, che nel programma interpreta il personaggio di Don Salvatore Ricci.

Matteo Paolillo

Paolillo sta riscuotendo un grande sucesso sia come attore che come cantante. Su Spotify, infatti, l’attore e cantante può vantare ben 960mila ascoltatori mensili. II suo brano più streammato, con oltre 61 milioni e 665 mila riproduzioni, è “Origami all’alba”. Iò brano è stato realizzato in collaborazione con Lolloflow e Clara, anche lei presente nella serie Mare Fuori nei panni di Crazy J.

Dopo “Origami all’alba”, seguono “‘O Mar For”, sigla della serie, con più di 47 milioni e 600 mila stream e “Sangue Nero” con 5 milioni 71 mila stream.

