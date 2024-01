La classifica di Spotify parla chiaro: i Ricchi e Poveri sono gli artisti di Sanremo più ascoltati nell’ultimo anno.

La notizia che non ti aspetti. Il duo formato da Angela Brambati e Angelo Sotgiu ha superato in ascolti anche gli artisti più “forti” del Festival come Annalisa, i The Kolors e Ghali. A quanto pare i Ricchi e Poveri riscuotono ancora parecchio consenso. Il loro segreto? Sono popolari anche all’estero.

I Ricchi e Poveri parteciperanno a Sanremo 2024

Quest’anno i Ricchi e Poveri torneranno di nuovo sul palco del Teatro Ariston: si tratta della loro 13esima edizione. L’ultima volta che hanno gareggiato è stato nel lontano 1992. Per quanto riguarda il brano con cui parteciperanno al Festival di Sanremo, intitolato “Ma non tutta la vita“, le opinioni in merito sono contrastanti. La canzone infatti esordisce con le parole “Che confusione” puntando chiaramente sulla nostalgia per la hit “Sarà perchè ti amo” del 1981.

Ricchi e Poveri: le pagelle della stampa

Le pagelle della stampa non sono state generose con il brano che il duo porterà sul palco di Sanremo 2024: “Ma non tutta la vita” è stata bocciata in modo unanime e i Ricchi e poveri sono addirittura stati definiti “cringe“, termine molto caro alle nuove generazioni che potremmo tradurre come “imbarazzanti”. Il Corriere della Sera ha commentato così: “C’è la voglia di un sabato sera di baldoria, c’è la cassa dritta della dance, ma l’anagrafe fa scricchiolare il tutto. Canzone compresa. E il ‘Che confusione’ più che nostalgia fa tenerezza“.

A difendere il duo è intervenuto Fiorello, showman di Viva Rai 2: “Qualcuno ha dato 4 ai Ricchi e Poveri. Sta cosa non mi piace. A Sanremo votate i Ricchi e Poveri. Mi schiero. Ho letto diversi commenti che non mi sono piaciuti. Ci vuole rispetto verso chi ha fatto la storia della musica italiana. Noi di Viva Rai 2 ci schieriamo con i Ricchi e Poveri, lo diremo ogni giorno di votarli“

