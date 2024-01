Il cantante ha voluto esprimere gratitudine alla sua città natale, e nel farlo ha lanciato un messaggio ai giovani.

Il 24 gennaio 2024, Blanco ha voluto esprimere la sua gratitudine alla sua città natale, Calvagese, che ha appeso uno striscione in suo onore in piazza. Sul profilo Instagram ufficiale del cantante è stata pubblicata una foto dello striscione con la scritta “Grazie Blanco” e una foto di lui.

La città ringrazia uno dei giovani autori pop italiani più promettenti, vincitore del Festival di Sanremo nel 2022 con la canzone “Brividi” insieme a Mahmood e ha ottenuto sette certificazioni di platino con i suoi due album.

Il ringraziamento di Blanco

Nel post pubblicato su Instagram, Blanco incoraggia a non demordere e non sentirsi limitati dalla provincia e dalle sue minori opportunità: “Dio non vi vuole male ma anzi siete fortunati“, si legge nel messaggio. Invita poi i giovani di provincia a trasformare la noia in un percorso per raggiungere i propri obiettivi e a godere appieno del successo quando si arriva a toccare con mano l’obiettivo desiderato.

Il messaggio motivazionale di Blanco riflette i suoi primi anni nell’industria discografica, soprattutto dopo il successo dei singoli “Belladonna“, “Notti in bianco” e “Ladro di fiori“. Questi brani, uniti all’immagine ruvida e passionale di Blanco, gli hanno permesso di collaborare con Mace e Salmo nella canzone “La canzone nostra“.

Blanco ha scelto la strada migliore per presentarsi come un ragazzo di provincia autentico, alla ricerca della sua vera natura, partendo da Calvagese fino ad arrivare sul palco del Festival di Sanremo due anni più tardi. Ad oggi, i suoi singoli contano oltre 230 milioni di streaming su Soundcloud.

Blanco ha quindi voluto lanciare un messaggio di ringraziamento nei confronti della sua città: “Camminate nel buio la notte, fate l’amore nei boschi e tenete la semplicità un po’ contadina quella bella. Grazie e viva Calvagese. E a tutti i vecchi col bianchino alle 9 di mattina“.

