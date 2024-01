La popstar ha definito “odiose” le band brit pop ottenendo la risposta seccata di Liam Gallagher: “Invidiosa”.

In un’intervista per Rolling Stones la cantante ha raccontato quali saranno le influenze musicali che potremo trovare nel suo prossimo disco: artisti come Blur e Oasis. Dua Lipa però non si è lasciata sfuggire un commento tagliente a proposito delle band brit pop, che a quanto pare non le stanno particolarmente simpatiche. A risponderle è stato Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis.

Il commento di Dua Lipa

Quando Dua Lipa, nel corso dell’intervista, ha dichiarato che gli Oasis hanno influenzato il sound del suo ultimo disco, l’intervistatrice le ha fatto notare che Gallagher e Albarn non sono stati molto gentili con le artiste, in passato. La cantante ha risposto così: “A volte devi separare l’arte dalla persona. Sono connessa all’elemento musicale. Il modo in cui si sono comportati, le cose che hanno fatto, sono sicuramente odiose. Questo è il loro modo“. Poi ha aggiunto: “Se non fossero stati così sarebbero stati visti come noiosi, e penso che sia un pessimo modo di vedere le cose“.

LG, Dua Lipa said that bands like Oasis and Blur’s behaviour are “obnoxious”. What do you think about that? — Robert Lewis (@Robert_H_Lewis) January 23, 2024

Dua Lipa nell’intervista ha anche parlato del modo in cui, una volta, la gente si aspettava che si comportassero le band: “C’era davvero molta tossicità nel modo in cui la gente voleva che i suoi artisti o i suoi musicisti si comportassero.” Per la cantante di origini kosovare quindi i comportamenti sbagliati di queste band sono da imputare in parte alla loro arroganza e spacconeria, ma in parte anche al loro stesso pubblico.

La risposta di Liam Gallagher

La risposta di Liam Gallagher non si è fatta attendere. Su X un utente ha chiesto al cantante cosa ne pensasse del commento di Dua Lipa. L’ex frontman degli Oasis ha dato una risposta lapidaria: “È solo gelosa”, ha scritto.

