“Ho preso il Fentanyl”: Giovanni Allevi torna a parlare della malattia

Il maestro Giovanni Allevi è tornato a parlare del mieloma, una malattia con la quale convive ormai dal 2022.

Nel 2022 Giovanni Allevi ha rivelato ai suoi fan di avere un mieloma, un tumore particolarmente aggressivo che lo ha costretto a cure lunghe e dolorose. Da allora sono passati 3 anni: a Repubblica il compositore è tornato a parlare del suo rapporto con la malattia e di quanta sofferenza gli continui a causare.

Giovanni Allevi parla dell’uso di oppiodi

Ricordando il periodo più duro della lotta contro la malattia, Giovanni Allevi ha rivelato: “Non vorrei essere frainteso, ma in quel periodo ero imbottito di oppioidi per far fronte a dolori lancinanti. Tutto sotto strettissimo controllo medico“.

Il compositore è dovuto ricorrere a cure pesanti con farmaci capaci di creare una forte dipendenza. “Sono arrivato anche all’assunzione di Fentanyl, che tra l’altro dà una rapida assuefazione. Gli effetti collaterali erano insostenibili, e ho vissuto pure le crisi di astinenza. A un certo punto ho deciso di smettere ma l’ho fatto di botto: è stata durissima” – ha spiegato a Repubblica.

Poi ha aggiunto: “Cosa è accaduto dopo? “Ho detto al primario che mi seguiva: ‘Mi sembra che la mia creatività abbia preso un razzo che mi ha condotto nell’iperspazio’. Lui mi ha risposto: ‘È possibile, ma ti prego di non dirlo perché sarebbe un messaggio molto diseducativo’. Se penso al passato, ho scritto musica come in 12 anni di lavoro. Forse era la mia anima che stava cercando di dare un senso a quello che stava accadendo. Come se fosse una rivincita sul dolore”.

Il ritorno sulla scena musicale

Dopo una lunga assenza dalla scena musicale, Allevi tornerà a suonare dal vico. Il maestro si esibirà alle Terme di Caracalla di Roma il 20 giugno, al Teatro antico di Taormina il 5 luglio, al Gran Teatro La Fenice di Venezia l’8 luglio e infine al Parco Mediceo di Pratolino a Firenze il 19 luglio. Il compositore aveva fatto una toccante apparizione lo scorso anno salendo sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2024.