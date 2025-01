Durante la serata cover di Sanremo 2025 Lucio Corsi duetterà con Topo Gigio: il cantante ha spiegato il perchè di questa scelta.

Al Festival di Sanremo non mancano mai sorprese e stranezze di ogni genere, ma la notizia di oggi ha lasciato senza parole stampa e pubblico. Tra gli abbinamenti annunciati per la serata cover c’è una coppia del tutto inaspettata: Lucio Corsi duetterà con l’inimitabile Topo Gigio. Il cantautore toscano ha spiegato il motivo di questa scelta singolare: scopriamo tutti i dettagli!

Lucio Corsi e Topo Gigio: un duetto che fa storia

Lucio Corsi, in occasione della serata dedicata ai duetti e alle cover di Sanremo 2025, ha scelto di rendere omaggio a un’icona della musica italiana, Domenico Modugno, interpretando il celebre brano “Nel blu dipinto di blu” insieme a Topo Gigio.

La loro esibizione è attesa nella serata di venerdì 14 febbraio, una data che si preannuncia ricca di emozioni e tributi musicali. Questa scelta ha immediatamente catalizzato l’attenzione, non soltanto per l’intrigante combinazione tra l’artista e il pupazzo televisivo, ma anche per la promessa di una performance che intreccia nostalgia e innovazione.

La filosofia dietro questa scelta

Lucio Corsi ha spiegato con un post su Instagram il motivo di questa scelta così particolare. “Anche i topi possono volare.” – esordisce il cantautore toscano- “Sono lieto di annunciarvi che al Festival di Sanremo nella serata delle cover duetterò con il mio amico Topo Gigio sulle note (e le correnti) di Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.

Poi ha aggiunto: “Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento. Inoltre Topo Gigio esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone“.