I Guns N’ Roses sono stati denunciati da una fotografa che ha collaborato con la band per 12 anni.

Arriva dal New Music Express, la notizia che sconvolge i fan della storica band. L’ex fotografa ufficiale dei Guns N’ Roses, Katarina Benzova, ha denunciato il gruppo con l’accusa di violazione del copyright e molestie sessuali. I Guns sostengono che le accuse “sono categoricamente false”.

I Guns N’ Roses e la violazione di Copyright

Dal 2010 al 2022, Katarina Benzova ha lavorato come fotografa freelance con i Guns N’ Roses per 364 concerti. Secondo le accuse di copyright, la band capitanata da Axl Rose avrebbe “riprodotto, pubblicato, distribuito, e venduto a terzi” una serie di scatti di cui lei possedeva la licenza, ma di cui la band non aveva più i permessi di utilizzo.

Benzova dichiara che i Guns avrebbero alterato le foto per evitare la denuncia, dichiarando falsamente di poterle utilizzare.

La denuncia per molestie

Katarina Benzova però non si ferma qui: arriva anche la denuncia per quanto riguarda alcuni abusi sessuali subiti dalla stessa fotografa nel 2016. Secondo la sua versione, Fernando Lebeis – manager dei Guns N’ Roses – le avrebbe fatto delle sgradite avance.

La donna ha sempre rifiutato il flirt, dando inizio alla reazione aggressiva di Lebeis che la insultava con “nomignoli, richieste assurde, umiliazioni, bullismo“.

Il manager le avrebbe infine abbassato l’ingaggio senza farle sapere nulla, smettendo di pagare i rimborsi spesa promessi. Benzona è stata poi licenziata nell’ottobre 2022, per “questioni di budget”: ma lei sapeva benissimo che non era così.

La risposta dei Guns: “Accuse false”

Dopo la denuncia da parte di Katarina Benzova, i Guns ‘N’ Roses hanno risposto all’accusa dichiarando: “La signora Benzova ha iniziato a lavorare come fotografa in tour per i Guns nel 2010. Ha lavorato con la band per 12 anni ed è stata pagata e trattata in maniera straordinaria“.

“Solo dopo la fine della collaborazione nel 2022 ha provato ha tentato di rivendicare la proprietà delle foto nonostante il suo contratto sostenesse che erano di proprietà della band”, evidenzia la band.

Per i Guns “le accuse sono categoricamente e inequivocabilmente false”. Benzova non ha ancora replicato alla risposta della rockband.

Riproduzione riservata © 2023 - NM