Gianni Morandi, i figli rivelano: “Papà era severissimo”

I figli di Gianni Morandi, Marco e Marianna, hanno raccontato com’è stato crescere avendo come papà uno dei cantanti più amati di sempre.

Essere i figli di una celebrità come Gianni Morandi non è sempre semplice. Lo raccontano in un’intervista al Corriere della Sera Marco e Marianna Morandi, rispettivamente di 50 e 55 anni, figli dell’icona della musica italiana e dell’attrice Laura Efrikian. Le loro confessioni si dipanano tra ricordi d’infanzia, decisioni di vita cruciali e il peso di un cognome che è storia dello spettacolo italiano.

Gianni Morandi: un papà severo

Marianna racconta che Gianni era un papà molto rigoroso: “A papà bastava guardarci in silenzio e ci passava subito la voglia… Severo? Di più! Mi ripeteva: se vuoi fare qualcosa, devi essere la numero 1. Vuoi cantare? Devi essere come Liza Minnelli. Vuoi fare l’attrice? Allora come Monica Vitti, che peraltro al mare da mia madre in Sardegna mi diceva sempre che dovevo fare l’attrice comica. Capisce perché a un certo punto mi sono tirata fuori?“

Marianna decise di interrompere la sua carriera nella recitazione quando rimase incinta del suo primo figlio per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia. Papà Gianni, però, non prese bene questa scelta. “E aveva ragione. Anche mia madre e mio fratello non erano d’accordo. Io però ho scelto, non ho rinunciato: volevo farlo. Però, se avessi una figlia femmina non le suggerirei di fare così” – rivela Marianna.

Marco Morandi

Marco e Marianna: un’infanzia fuori dal comune

Per Marco, quello che è mancato di più nella sua infanzia è stata la normalità, la possibilità di fare le stesse cose che fanno tutte le famiglie: “come il gelato con papà, la pizza il sabato sera. Lui veniva sempre preso d’assalto“.

Entrambi i figli, per comprendere meglio e fare i conti con la loro infanzia, hanno deciso di intraprendere un percorso di analisi. “A parte che dovremmo farla tutti e male non farebbe. Figuriamoci noi due” – spiega Marianna. “Il nostro problema è che non potevamo mai sbagliare, eravamo “i figli di”, sempre con lo sguardo degli altri puntato addosso, da come ci vestivamo a come ci comportavamo” – ha poi aggiunto Marco Morandi.

Il rapporto con Pietro, il terzo fratello

Gianni Morandi, molto dopo aver avuto i primi due figli, ha avuto Pietro, di 26 anni, nato dal matrimonio con Anna Dan. Marco e Marianna hanno parlato del loro rapporto con il fratellino più piccolo: “Se gli invidiamo qualcosa? Forse il fatto che con lui nostro padre si fosse già molto ammorbidito. Siamo di generazioni diverse, Pietro ha legato molto con i nostri figli e ne sono felice, perché tramite loro in qualche modo riesco a stargli vicino pure io“.