Francesco Renga: festa a sorpresa per la sua ex, Ambra Angiolini

Francesco Renga ha partecipato alla festa a sorpresa organizzata per celebrare i 47 anni di Ambra Angiolini: i due sembrano molto uniti.

Un compleanno decisamente speciale quello di Ambra Angiolini: l’attrice è stata infatti sommersa dall’amore della famiglia e degli amici grazie al party a sorpresa organizzato da Jolanda, figlia avuta insieme al suo ex Francesco Renga. I due sono in ottimi rapporti e infatti anche lui era presente alla festa: sui social è diventato virale un video in cui sono abbracciati.

Il video della festa a sorpresa per Ambra Angiolini

Sui social, Jolanda Renga ha condiviso un video con i momenti più importanti della serata. In sottofondo si sente “Un giorno bellissimo“, canzone di Francesco Renga. Nella prima inquadratura si vedono la ragazza e il papà intenti a sistemare le decorazioni, palloncini e striscioni, in casa. Poi arriva Ambra che, ignara di tutto, esprime gioia e stupore al tempo stesso.

Jolanda entra poi in scena con una torta alle fragole e l’attrice spegne le candeline circondata dall’affetto dell’ex marito e dei loro due figli. Il video è diventato virale perchè da quelle immagini si intuisce che Ambra e Francesco, nonostante non siano più una coppia, sono ancora molto legati.

Il commento di Ambra sui social

Sui social la showgirl ha rivolto parole d’affetto ai figli e al suo ex per la splendida serata trascorsa insieme: “Compleanno 1: si, un giorno bellissimo in cui si piange e si ride e si torna piccoli… avanti ci vado fiera, ma il cuore è ancora alle scuole elementari“.

Jolanda Renga

E ancora: “Grazie a Jolanda Renga per avermi donato tutto l’amore che si può in 12 h, grazie a Leonardo per tutto quello che sente, grazie al papo dei miei figli per l’amore ed il rispetto che ci portiamo da sempre, grazie ai miei parenti per scelta. Perché gli abbracci devono non finire mai, e voi avete fatto di tutto per venire a darmeli di persona. Vi “margherito il cuore”. Happy“.