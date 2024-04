Achille Lauro rivela: “Da giovane ho fatto il facchino al Concertone”

Achille Lauro si esibirà al Concertone del 1 maggio: ha parlato di sé in una lunga intervista rilasciata dopo il suo ritorno dall’America.

Appena tornato dall’America, Achille Lauro è pronto a tornare sui palchi italiani. La sua prima esibizione sarà il primo maggio, sul palco del Concertone che quest’anno si terrà per la prima volta al Circo Massimo. In un’intervista per il Corriere della Sera ha parlato degli esordi della sua carriera e di quali sono i suoi piani per il futuro.

Gli esordi di Achille Lauro

“l palco del Primo Maggio sarà il mio grande inizio, torno a Roma, casa mia, dove tutto è partito.” – esordisce Achille Lauro. Il cantante ha avuto un passato travagliato, raccontato nel recente docufilm Ragazzi Madre: l’Iliade, e per lui la scalata verso il successo non è stata semplice: “Ho fatto il facchino al Concertone quando ero più piccolo. Non dimentico che è la Festa dei Lavoratori“.

“Per me è una questione seria perché vengo da un mondo dove la gente si spacca la schiena e deve far valere i propri diritti.” – prosegue – “Su quel palco non ci vado per farmi vedere, ma per portare un messaggio“.

“Bisogna accettarsi per quello che si è”

Achille lauro ha sempre cercato di esprimere la sua personalità, non solo attraverso la musica, ma anche con look trasgressivi che non sempre sono stati compresi dal pubblico e che in passato gli hanno attirato molte critiche. “Non riesco più a fingere. Bisogna accettarsi per quello che si è.”- ha dichiarato al Corriere.

Poi, parlando di quanto successo a Sangiovanni che ha deciso di prendersi una pausa dal mondo della musica, il cantante ha commentato così: “Sono d’accordo. A lui direi: pensa a come hai iniziato, ti hanno notato perché eri te stesso, unico”.

“Sono la dimostrazione che si può fare quello che si vuole e ottenere risultati.” – conclude – “La canzone che rimarrà non è sempre legata alle vendite, come i singoli da spiaggia. E ti ricorderanno per un brano che non è il Ballo del qua qua“