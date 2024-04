Ermal Meta: “Il Concertone è un faro sull’antifascismo”

Ermal Meta condurrà il Concertone del primo maggio con Noemi: in conferenza stampa ha parlato dei valori che vuole portare sul palco.

Durante la conferenza stampa che precede il Concertone del primo maggio, di cui Ermal Meta sarà co-conduttore, il cantante è stato molto chiaro su quelli che sono i valori di cui vuole farsi portavoce. Per lui, infatti, l’Italia è e deve rimanere un Paese democratico e antifascista: parole importanti, specialmente dopo quanto accaduto i giorni scorsi allo scrittore Antonio Scurati.

Le parole di Ermal Meta

“Trovo un po’ strano si debba spiegare ai giovani il concetto di antifascismo, ma l’Italia è uno Stato antifascista, la Costituzione è basata su questo“, ha spiegato Ermal Meta durante la conferenza stampa del Concertone.

“Sarà come sempre un primo maggio all’insegna dell’unione e di tutti i valori della pace che servono a tutti noi.” – prosegue – “Questi valori dovrebbero forse essere trasmessi in maniera più costante“.

Poi ha preso la parola Noemi, che dividerà il palco con il cantante. “Il concerto del primo maggio è anche un faro sui diritti civili, della società, e un tema come l’antifascismo è importantissimo. I giovani devono essere sensibilizzati su questi argomenti” – sottolinea.

Chi parteciperà al Concertone del primo maggio

Il Concertone del primo maggio, che per la prima volta si terrà al Circo Massimo e non in piazza San Giovanni, è sempre più vicino. Sono stati da poco svelati i nomi degli artisti che saliranno sul palco quest’anno: Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Coez e Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico.

Ci saranno poi anche La Rappresentante di Lista, Leo Gassmann, Negramaro, Rose Villain, Santi Francesi, Tananai, Ultimo e Vale LP. Noemi ed Ermal Meta non saranno gli unici conduttori: Big Mama condurrà la prima parte del Concertone. L’evento inizierà alle 13.15 e sarà trasmesso in diretta su Rai3.