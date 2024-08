Francesca Pascale, addio a Paola Turci: il retroscena con Elodie

Dopo aver annunciato la fine della relazione con Paola Turci, Francesca Pascale torna a far parlare di sé. Scopriamo tutti i dettagli!

Ormai è ufficiale: la storia tra Francesca Pascale e Paola Turci è finita, le due si sono separate dopo essersi unite civilmente solo due anni fa. Nessuna spiegazione circa i motivi della rottura, ma l’ex compagna di Silvio Berlusconi ha fatto intendere di essere stata lei a mettere un punto alla relazione.

Proprio su Francesca adesso circolano degli interessanti retroscena che riguardano una fuga e coinvolgono la cantante Elodie. Vediamo di cosa si tratta!

Francesca Pascale: la fuga dopo l’addio a Paola Turci

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, sembra che Francesca Pascale sia pronta a darsi alla fuga. Da quando la notizia della separazione è diventata pubblica, la donna starebbe soffrendo gli effetti della pressione mediatica e sarebbe pronta a lasciare l’Italia per recarsi in Spagna, Paese che ama e in cui ha già vissuto.

Paola Turci

Per sua fortuna non intraprenderà il viaggio da sola: sarà accompagnata dai suoi amici a quattro zampe, da cui non si separa mai.

Francesca Pascale: il retroscena su Elodie

Sempre Oggi, ha riportato un curioso retroscena che coinvolge Pascale ed Elodie. Sembra infatti che la donna nel suo tempo libero trovi conforto nella musica della cantante e che abbia auspicato di incontrarla per “una chiacchierata tra donne”.

Non si tratterebbe però di un interesse romantico. In questo senso il settimanale di gossip è stato chiaro: “Ma Andrea Iannone può stare tranquillo: l’interesse della ex compagna di Silvio Berlusconi verso la sua amata è, al momento, unicamente professionale”.

Poco tempo fa al Corriere della Sera, Francesca Pascale aveva dichiarato: “Sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi“.