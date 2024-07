Noemi: la foto in costume lascia i fan senza fiato

Noemi ha pubblicato sui social una foto in costume sfoggiando un fisico tonico e asciutto: immediata la reazione dei fan.

Prima della sua esibizione a Porto Cervo, Noemi ha deciso di trascorrere quale ora in totale relax nelle acque cristalline della Sardegna. Scelta come destinazione ideale per un breve momento di pausa, è lì che la cantante ha mostrato ai suoi followers un’immagine di sé in forma smagliante.

Noemi: la foto in costume

Questa sera la cantante si esibirà nella splendida cornice di Porto Cervo, ma prima non poteva farsi mancare un tuffo nel mare cristallino. Noemi sembra sempre più sicura di sé ed orgogliosa del suo fisico, tanto che ha deciso di pubblicare una foto che ha fatto impazzire i fan.

L’artista si è fotografata davanti ad uno specchio con indosso un costume intero verde dalla scollatura vertiginosa. Non è l’unico dettaglio che salta all’attenzione: nonostante la stagione estiva sia ormai inoltrata, la pelle di Noemi rimane bianchissima come sempre e fa uno splendido contrasto con i capelli rosso fuoco.

Noemi

Nella storia pubblicata su Instagram la cantante ha scritto: “Voglio vivere a piedi nudi“. Poi: “Stasera live a Porto Cervo”.

Noemi: la passione per la Roma

Negli ultimi giorni però la cantante non si è fatta viva sui social solo per mostrare il suo fisico mozzafiato. Noemi è da sempre una tifosa accanita della Roma e non ha mancato di festeggiare su X, ex Twitter, l’acquisto di Matias Soulè da parte della sua squadra del cuore.

“Stasera live a Porto Cervo sotto uno splendido Soulé” – ha scritto scherzosamente la cantante. I fan di Noemi, soprattutto quelli romanisti, non hanno tardato a mostrare il loro entusiasmo per le parole della cantante e il post è stato sommerso di commenti. “Ma vi rendete conto che sta gnocca micidiale è super giallorossa e canta anche da Dea??!! Te manca gnente!!!” – ha scritto un’utente.