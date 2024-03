Le curiosità su Paola Turci, icona del rock ‘al femminile’

Alla scoperta di Paola Turci, dall’incidente stradale alla passione per la recitazione passando per gli amori e ovviamente per la musica.

Nata il 12 settembre del 1964 a Roma sotto il segno della Vergine, Paola Turci è l’icona femminile del rock italiano. La cantante è sicuramente una delle figure più apprezzate nel panorama musicale italiano ma per arrivare ai vertici la strada è stata tutt’altro che semplice. Andiamo alla scoperta di alcune curiosità sulla carriera e sulla vita privata dell’artista.

Chi è Paola Turci: biografia e carriera

Sin da piccola Paola coltiva la passione per la recitazione. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un’attrice. Non a caso, proviene anche diversi provini. Dopo l’incontro con la prima chitarra, Turci cambia progetti per il futuro, non abbandonando mai però la passione per la recitazione.

La carriera di Paola Turci inizia di fatto nel 1986, anno della sua prima apparizione al Festival di Sanremo con la canzone L’uomo di ieri. Ormai sulla cresta dell’onda, la carriera della cantante ha subìto una brusca battuta d’arresto a causa di un incidente automobilistico che l’ha vista coinvolta nel 1993.

A quel punto la donna avrebbe pensato anche di ritirarsi dalla scena pubblica a causa delle cicatrici che non riusciva ad accettare e non voleva mostrare davanti alle telecamere. Ma la sua scelta, alla fine, è stata di tutt’altro genere.

Torna alla ribalta nel 1995 con Una sgommata e via, scritta da Vasco Rossi. Proprio questo brano l’avrebbe incoronata come regina del rock… al femminile. A differenza di Gianna Nannini, cui è stata spesso paragonata, alcune canzoni di Paola Turci hanno abbracciato però anche un genere più soft, riuscendo a coinvolgere una vasta sezione del pubblico italiano e internazionale.

Il più grande rimpianto nella carriera di Paola Turci è forse il fatto di aver rifiutato la canzone Almeno tu nell’universo, poi affidata a Mia Martini, che ne fece un successo assoluto. Anche se di soddisfazioni, nel corso della sua carriera, è riuscita comunque a togliersene molte altre.

Cosa fa oggi Paola Turci?

La sua ultima apparizione al Festival di Sanremo risale al 2019. Dopo la pandemia da Covid, è tornata sulle scene come musicista per un’etichetta indipendente, con il brano Caramella scritto dalla stessa Paola con Diego Calvetti e Giuseppe Anastasi.

Con lo stesso team di produzione ha pubblicato nell’aprile 2023 anche il singolo Fiore di ghiaccio, che dovrebbe anticipare l’arrivo di un nuovo album.

Paola Turci: la discografia in studio

1988 – Ragazza sola, ragazza blu

1989 – Paola Turci

1990 – Ritorno al presente

1991 – Candido

1993 – Ragazze

1995 – Una sgommata e via

1997 – Oltre le nuvole

2000 – Mi basta il paradiso

2002 – Questa parte di mondo

2005 – Tra i fuochi in mezzo al cielo

2009 – Attraversami il cuore

2010 – Giorni di rose

2012 – Le storie degli altri

2017 – Il secondo cuore

2019 – Viva da morire

La vita privata di Paola Turci: marito e figli

Dopo una relazione con il tennista Paolo Cané che ha tenuto banco negli anni Novanta, nel 2010 la cantante ha sposato Andrea Amato. Paola Turci ha poi spiegato in diverse interviste di aver commesso un errore per seguire il suo istinto materno e assecondare la sua voglia di avere un bambino. Al termine del matrimonio nel 2012 Paola ha deciso di vivere più liberamente i propri sentimenti.

Paola Turci è lesbica? Questa domanda ha iniziato a fare il giro del web dopo un’intervista rilasciata dalla cantante ai microfoni di Vanity Fair, quando ha dichiarato di non voler più avere un rapporto con un uomo. In realtà Paola ha poi specificato di voler dedicare le sue attenzioni ai propri familiari, ma molti hanno pensato che fosse una dichiarazione della propria omosessualità.

A conferma di tutto ciò, nell’estate 2020 è stata paparazzata in vacanza in Cilento su uno yacht con Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi. E tra le due sarebbe scappato un bacio… La storia è stata poi confermata dalle due dirette interessate, che nell’estate del 2022 hanno deciso di unire le loro vite celebrando un chiacchieratissimo matrimonio per pochi intimi ma reso noto anche tramite i social.

Quale incidente ha avuto Paola Turci?

Uno degli eventi più drammatici nella vita privata della cantante è stato senza dubbio il terribile incidente stradale. Paola, in giro per l’Italia per uno dei suoi tour, si trovava in macchina sulla Salerno-Reggio-Calabria quando, sotto stress per il momento, si è distratta. L’impatto è stato violentissimo e ha lasciato un segno indelebile nell’animo della cantante che inizialmente ha deciso di nascondere il suo dolore rischiando di cadere in depressione.

Ci sono voluti anni perché la Turci riuscisse ad accettare i segni rimasti sul proprio corpo e quelli più profondi, che avevano scatenato in lei una serie di paure difficili da superare. Pensate che proprio in seguito all’incidente Paola è stata costretta a operarsi ben dodici volte all’occhio.

Sai che…

– Cosa c’entra Paola Turci con Berlusconi? Semplicemente sono stati uniti dall’amore per Francesca Pascale.

– Qual è la malattia di Paola Turci? Non sembra soffrire di una patologia particolare.

– Dove vive Paola? Da diversi anni si è trasferita a Milano.

– Non si conoscono i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Ama gli animali, in particolare i cani.

– Paola è alta 1 metro e 69.

– Su Instagram Paola Turci ha un account ufficiale molto seguito, in cui pubblica anche foto della sua vita privata. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

– Come contattare Paola Turci? I suoi canali di riferimento sono, oltre a Instagram, la pagina ufficiale su Facebook e l’account ufficiale Twitter.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Paola Turci, ecco una playlist presente su Spotify:

