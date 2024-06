Fedez rivela: “Sto lottando per vedere i miei figli il più possibile”

Durante una diretta con lo streamer Grenbaud, Fedez ha parlato dei figli e di quanto stia lottando per vederli dopo la rottura con Chiara.

Fedez è sempre più al centro dell’attenzione. Negli ultimi giorni stanno facendo molto discutere le sue dichiarazioni rese durante una diretta su Twitch con lo streamer Grenbaud: in quell’occasione il rapper ha affrontato moltissimi argomenti tra cui anche quello, molto delicato, della gestione dei figli dopo la separazione con Chiara Ferragni.

Fedez: il rapporto con i figli

Quando lo streamer gli chiede con quanta assiduità riesca a vedere i figli, il rapper risponde: “Dipende dagli impegni lavorativi, ma cerco almeno tre volte a settimana. Argomento complicato, sto lottando per vederli il più possibile“. Sul tema Fedez non ha voluto aggiungere altro e la diretta è virata su altri argomenti.

A proposito di Sanremo, ad esempio, Fedez non ha escluso una sua partecipazione nel 2025. “Finalmente sarei libero di fare il caz*o che voglio” – ha commentato, mandando un’evidente frecciatina a Chiara Ferragni che lo aveva criticato per aver baciato Rosa Chemical quando lei era co-conduttrice del Festival.

Le frecciatine sui social

A proposito delle frecciatine che la moglie gli manda sui social, Fedez ha detto di ritenerle stupide. Se non ci fossero i figli di mezzo, ha aggiunto, potrebbero anche essere divertenti, ma essendo coinvolti due bambini lui ha deciso di non partecipare a questo “gioco”.

Il rapper, però, non si fa sfuggire l’occasione per attaccare la sorella della sua ex, Valentina Ferragni. Dopo essersi mostrato in compagnia della giovanissima modella francese Garance Authie, Fedez è stato sommerso dalle critiche: lui, però, le ritiene totalmente ingiuste.

Fedez

“A me sai cosa fa ridere?” – spiega il rapper – “Tutta questa retorica del: ‘lo hanno visto con una ragazza più giovane’! Ma come, se una ragazza esce con un ragazzo più giovane e fa la torta con scritto che figo il mio fidanzato dieci anni di meno è una grande. E se lo fa un uomo sei un viscido pezzo di m…a?”. Il riferimento è ad una foto postata da Valentina in cui, con una scritta sulla torta di compleanno, si vanta di aver rimorchiato un ragazzo classe 2000, il suo attuale fidanzato Matteo Napoletano.